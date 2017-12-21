Губкин — самый чистый город России

Россияне оценили свои города по 10 критериям: экология, чистота, ЖКХ, соседи, условия для детей, спорт и отдых, магазины, транспорт, безопасность и стоимость жизни.
Лидером по чистоте оказался Губкин. Он также вошёл в первые десятки по транспорту (№ 6), ЖКХ (№ 7), условиям для детей (№ 9) и магазинам (№ 10).
В общем рейтинге Губкин стал 12-м, Белгород — 75-м, Старый Оскол — 103-м. На первых местах расположились Анапа, Грозный и Дубна, на последних — Гуково, Кызыл и Донской. Рейтинг составлен порталом Domofond.ru.