Фестиваль Дедов Морозов «МорозFEST» прошёл в Старом Осколе

Начался «МорозFEST» с парада Дедов Морозов и Снегурочек. Сказочные персонажи прошли от микрорайона Олимпийский до микрорайона Жукова. Затем на площади состоялись театрализованные новогодние поздравления, игровые развлекательные программы и флешмоб селфи #МорозFEST. Всего в фестивале приняли участие более 400 человек.
От помощников Деда Мороза юные старооскольцы получили сладкие подарки, а от инспекторов ДПС – светоотражающие элементы.
Фестиваль «МорозFEST» открыл серию новогодних и рождественских мероприятий в Старом Осколе. С 19 декабря по 9 января в округе пройдёт около 50 концертов, представлений, квест-игр, турниров и дискотек, сообщает администрация горокруга.
Фото администрации Старооскольского горокруга