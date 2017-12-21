Фестиваль Дедов Морозов «МорозFEST» прошёл в Старом Осколе

Начался «МорозFEST» с парада Дедов Морозов и Снегурочек. Сказочные персонажи прошли от микрорайона Олимпийский до микрорайона Жукова. Затем на площади состоялись театрализованные новогодние поздравления, игровые развлекательные программы и флешмоб селфи #МорозFEST. Всего в фестивале приняли участие более 400 человек.