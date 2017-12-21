Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Фестиваль Дедов Морозов «МорозFEST» прошёл в Старом Осколе

21 декабря 2017, 12:31
Более 100 новогодних персонажей собрались у городской ёлки на площади Победы 19 декабря.

Начался «МорозFEST» с парада Дедов Морозов и Снегурочек. Сказочные персонажи прошли от микрорайона Олимпийский до микрорайона Жукова. Затем на площади состоялись театрализованные новогодние поздравления, игровые развлекательные программы и флешмоб селфи #МорозFEST. Всего в фестивале приняли участие более 400 человек.

От помощников Деда Мороза юные старооскольцы получили сладкие подарки, а от инспекторов ДПС – светоотражающие элементы.

Фестиваль «МорозFEST» открыл серию новогодних и рождественских мероприятий в Старом Осколе. С 19 декабря по 9 января в округе пройдёт около 50 концертов, представлений, квест-игр, турниров и дискотек, сообщает администрация горокруга.

Подробнее с программой новогодних мероприятий в Старооскольском горокруге можно ознакомиться здесь.

Фото администрации Старооскольского горокруга

#Новости#Подарки#Новый год#Дед мороз#Парад дедов морозов#Старый Оскол#Фестиваль#Снегурочка#Елка#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18