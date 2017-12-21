Часы и украшения — самые популярные покупки жителей ЦФО перед Новым годом

Аналитики брали в расчёт покупки, сделанные с 11 по 19 декабря через сервис «Яндекс. Касса», через который оплачивают покупки в магазинах KupiVip, Wildberries, «М.Видео», re:Store, AliExpress, «Азбука вкуса» и на других сайтах.
Чаще всего жители ЦФО заказывали в декабре часы, ювелирные украшения и бижутерию. На втором месте по популярности оказались смартфоны, гаджеты и бытовая техника, на третьем — сувениры, на четвёртом — косметика и парфюмерия, на пятом — товары для дома.
По сравнению с прошлым декабрём стали в 26 раз чаще покупать в интернете косметику и парфюмерию, в 17 раз — бытовую технику и электронику, в 10 раз — сувениры, в 8 раз — детские товары. Также в 8 раз выросло число заказов интимных товаров, в 5 раз — товаров для дома, на 40% — автотоваров. При этом на 10% снизились продажи одежды, обуви и аксессуаров.
За год средний чек за товары для дома в предновогодних заказах вырос в 2,4 раза – до 5590 рублей. За сувениры платили в среднем 3460 рублей, за часы, ювелирные украшения и бижутерию — 6420 рублей (рост в 2,1 раза), за одежду, обувь и аксессуары — 1160 рублей (рост в 1,8 раза), за детские товары — 3370 рублей (+30%), за бытовую технику и электронику — 4730 рублей (+20%), за интимные товары — 4130 рублей (+10%).
На косметику и парфюмерию тратили в среднем 3570 рублей, как и год назад, сообщает пресс-служба компании «Яндекс. Деньги».