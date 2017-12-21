Часы и украшения — самые популярные покупки жителей ЦФО перед Новым годом

По сравнению с прошлым декабрём стали в 26 раз чаще покупать в интернете косметику и парфюмерию, в 17 раз — бытовую технику и электронику, в 10 раз — сувениры, в 8 раз — детские товары. Также в 8 раз выросло число заказов интимных товаров, в 5 раз — товаров для дома, на 40% — автотоваров. При этом на 10% снизились продажи одежды, обуви и аксессуаров.