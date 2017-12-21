Белгородцам выплатят пенсии авансом

Люди, которые получают пенсии в кредитных организациях до 13 числа включительно, получат её в декабре. Есть такая возможность в Пенсионном фонде. Дмитрий Худаевуправляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Белгородской области
С Пенсионным фондом РФ в Белгородской области сотрудничают свыше 20 банков. Получатели пенсий выбирают кредитное учреждение, исходя из удобства расчётов и его расположения.
Что касается почты, она будет работать в выходные дни по графику. Люди свои деньги получат вовремя. Дмитрий Худаевуправляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Белгородской области