Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородцам выплатят пенсии авансом

21 декабря 2017, 10:42
Об этом вчера, 20 декабря, сообщил глава регионального отделения ПФР Дмитрий Худаев.

Люди, которые получают пенсии в кредитных организациях до 13 числа включительно, получат её в декабре. Есть такая возможность в Пенсионном фонде. Дмитрий Худаевуправляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Белгородской области

С Пенсионным фондом РФ в Белгородской области сотрудничают свыше 20 банков. Получатели пенсий выбирают кредитное учреждение, исходя из удобства расчётов и его расположения.

Что касается почты, она будет работать в выходные дни по графику. Люди свои деньги получат вовремя. Дмитрий Худаевуправляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Белгородской области

#Новости#Дмитрий худаев#Пенсии#Пенсионный фонд#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18