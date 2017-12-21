Белгородка Анастасия Шадах выиграла Первенство России по пулевой стрельбе

В квалификации Анастасия набрала 373 очка из 400 возможных, в финале выбила 232 очка, в итоге опередив ближайшую преследовательницу на 1,5 очка. В финале, начиная с 12-го выстрела, борьба проходит на выбывание, пока не останутся две лучшие спортсменки.
Анастасии 14 лет, она победила соперниц старше себя. Занимается стрельбой она уже год в школе олимпийского резерва №8 Белгорода у тренера высшей категории Олега Колодезного, входит в сборную России по пулевой стрельбе.
Соревнования среди спортсменов 2001 года рождения и моложе проходили в Белгороде с 13 по 20 декабря. 350 стрелков из 45 регионов России разыграли десять комплектов наград. Белгородскую область представляли 22 спортсмена из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Строителя, Алексеевки и Валуек. В общекомандном зачёте Белгородская область заняла девятое место.