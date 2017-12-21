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Белгородка Анастасия Шадах выиграла Первенство России по пулевой стрельбе

21 декабря 2017, 14:41
Она стала лучшей в упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров».

В квалификации Анастасия набрала 373 очка из 400 возможных, в финале выбила 232 очка, в итоге опередив ближайшую преследовательницу на 1,5 очка. В финале, начиная с 12-го выстрела, борьба проходит на выбывание, пока не останутся две лучшие спортсменки.

Анастасии 14 лет, она победила соперниц старше себя. Занимается стрельбой она уже год в школе олимпийского резерва №8 Белгорода у тренера высшей категории Олега Колодезного, входит в сборную России по пулевой стрельбе.

Соревнования среди спортсменов 2001 года рождения и моложе проходили в Белгороде с 13 по 20 декабря. 350 стрелков из 45 регионов России разыграли десять комплектов наград. Белгородскую область представляли 22 спортсмена из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Строителя, Алексеевки и Валуек. В общекомандном зачёте Белгородская область заняла девятое место.

#Новости#Пулевая стрельба#Первенство России#СШОР №8 Белгорода#Спорт
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