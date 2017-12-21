Белгородка Анастасия Шадах выиграла Первенство России по пулевой стрельбе

В квалификации Анастасия набрала 373 очка из 400 возможных, в финале выбила 232 очка, в итоге опередив ближайшую преследовательницу на 1,5 очка. В финале, начиная с 12-го выстрела, борьба проходит на выбывание, пока не останутся две лучшие спортсменки.