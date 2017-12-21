494 километра дорог в Белгородской области будут посыпать солью за час до гололёда

Должна быть проведена работа с каждой школой. Нужно показать детям, как вести себя на льду, что делать, если провалился, как оказывать первую помощь. Нужно выявить все места, работать с главами поселений, видеоролик об этом показать в школах, на рекламных экранах и в кинотеатрах. Олег Мантулин