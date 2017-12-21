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494 километра дорог в Белгородской области будут посыпать солью за час до гололёда

21 декабря 2017, 14:27
В Белгороде прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Обсуждалась работа по ликвидации происшествий при нарушении электроснабжения, действия служб при заторах на дорогах и обеспечению безопасности на них и вопросы соблюдения безопасности на водных объектах в зимний период.

Вёл заседание секретарь Совета безопасности области Олег Мантулин, приняли участие в нём руководители департаментов ЖКХ, строительства и транспорта, управления автодорог, центра по гидрометеорологии. В режиме видео-конференц-связи отчитались о деятельности на местах руководители подразделений МЧС.

Общий вывод: к наступающей таки в регионе зиме все службы готовы. Энергетики готовы к ликвидации возможных обледенений, взаимодействие с единой диспетчерской службой налажено, необходимая техника имеется.

В половине медицинских учреждений автономные источники включаются автоматически, в остальных предусмотрели подключение в ручном режиме. Паспорта готовности получили ГОКи, цемзаводы, предприятия ОЭМК. В системе ЖКХ подготовлены 75 стационарных и 93 передвижных источника электропитания.

Для ликвидации заторов при метелях и снегопадах будут использоваться вездеходы с буксирами. Заключили соглашение с воинскими частями в Белгороде и Валуйках: при необходимости помощь последует и оттуда. В Ивнянском, Яковлевском, Белгородском районах и в Белгороде будут работать пять стационарных и четыре мобильных пункта обогрева.

Несколько участков дорог общей протяжённостью 494 километра за час до прогнозируемого гололёда будут обрабатывать солью. Для получения данных о погодных условиях по области установлено 25 метеостанций. 22 видеокамеры дают представление об автомобильном трафике.

Олег Мантулин особый акцент сделал на обеспечении безопасности детей, которых в новогодние праздники собираются привезти на утренники в Белгород. Если дороги из районов в областной центр не будут безопасны, ГИБДД автобусы с детьми выпускать не будет. Всего за каникулы в Белгород планируют привезти 3 000 школьников.

Сложная ситуация и с обеспечением безопасности людей на водоёмах. Олег Мантулин справедливо заметил, что «как только появится лёд, дети пойдут через реку в школу, начнут в хоккей играть».

Должна быть проведена работа с каждой школой. Нужно показать детям, как вести себя на льду, что делать, если провалился, как оказывать первую помощь. Нужно выявить все места, работать с главами поселений, видеоролик об этом показать в школах, на рекламных экранах и в кинотеатрах. Олег Мантулин

Также секретарь Совета безопасности региона попросил усилить подготовку к морозам на водоёмах, где собираются рыбаки. Ежегодно выходят на подлёдную ловлю 750-900 человек.

Общая группировка сил и техника, спланированная к ликвидации происшествий, составляет 2610 человек и 1016 единиц техники. Из них 834 человека и 89 единиц техники – от МЧС.

#Новости#Заторы на дорогах#Безопасность детей на дорогах#ГУ МЧС России по Белгородской области#Зимняя рыбалка#Совет по безопасности Белгородской обалсти#Чрезвычайные ситуации#Город
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