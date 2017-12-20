Заезжие гастролёры «разводят» белгородских мамочек на «обналичку» материнского капитала

Больше возможностей
Он напомнил, что программа выдачи материнского капитала в России продлена до конца 2021 года. Как и раньше, получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничивается.
Возможности использования средств материнского капитала в новом году существенно расширятся. В частности, владельцы сертификатов смогут получить ежемесячную выплату. Она будет положена семьям, которые особо нуждаются в помощи. Также средствами материнского капитала можно будет оплатить дошкольное образование. Дмитрий Худаевуправляющий отделением Пенсионного фонда России по Белгородской области
Ежемесячная выплата из маткапитала будет выдаваться на основании заявления владельца сертификата. Сумма выплаты будет эквивалентна сумме прожиточного минимума ребёнка. Услуга станет доступна для семей, в которых среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина. В Белгородской области он составляет 8989 рублей.
Размер маткапитала в 2018 году останется прежним – 453 тыс. рублей.
Приезжают за добычей
Дмитрий Худаев надеется, что введение ежемесячной денежной выплаты поможет «отсечь» от системы предоставления материнского капитала жуликов, изобретающих способы его обналичивания.
Вокруг денег появляются те, кто мог бы обмануть этих несчастных женщин и с небольшой суммы обязательно что-нибудь украсть. Организации в основном не наши, из других регионов. Обещают золотые горы, а потом снимают большие проценты – от 50 до 70 тысяч, а то и больше. Дмитрий Худаевуправляющий отделением Пенсионного фонда России по Белгородской области
По словам главы отделения ПФР, при участии заезжих гастролёров из региона уже «утекли» порядка 4 млн рублей обналиченных средств материнского капитала.
Схемы
Для получения лёгкой наживы в виде части материнского капитала изобретаются различные способы. Раньше использовалось старое жильё на дальних хуторах. Оно подавалось как возможность улучшения жилищных условий, чтобы получить деньги от государства.
Теперь в ходу другая схема: продажа жилья между родственниками – например, дочь покупает дом у матери, хотя при этом вся семья живёт в одном доме. В итоге также происходит обналичивание материнского капитала. Формально такие сделки не запрещены.
В Шебекино был случай – продавали хату, крытую соломой, представляете? Я недопонимаю: на сельских территориях есть жители, защитники всякого рода, и никто на это не обращает внимания. Чаще всего это бывают так называемые неблагополучные семьи. И люди говорят: пусть делают, что хотят. В некоторых районах чуть ли не помогают этим организациям. На нас жалуются. Дмитрий Худаевуправляющий отделением Пенсионного фонда России по Белгородской области
Суды
По вопросу обналичивания маткапитала возникают судебные прецеденты. Так, с участием представителей регионального отделения Пенсионного фонда проходило 12 процессов, в 8 случаях представители ПФР выиграли.
Мне кажется, материнский капитал – это деньги, которые все до копеечки должна получить мамаша ребёнка. Дмитрий Худаевуправляющий отделением Пенсионного фонда России по Белгородской области
Справка. За время действия программы в Белгородской области было выдано свыше 77 тыс. сертификатов. Порядка 50 тыс. получателей направили деньги на улучшение жилищных условий. Всего на эти цели по программе пошло свыше 16,9 млрд рублей. Общая сумма перечисленных отделением ПФР по Белгородской области средств составила порядка 19 млрд рублей.