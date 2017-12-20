Заезжие гастролёры «разводят» белгородских мамочек на «обналичку» материнского капитала

В Шебекино был случай – продавали хату, крытую соломой, представляете? Я недопонимаю: на сельских территориях есть жители, защитники всякого рода, и никто на это не обращает внимания. Чаще всего это бывают так называемые неблагополучные семьи. И люди говорят: пусть делают, что хотят. В некоторых районах чуть ли не помогают этим организациям. На нас жалуются. Дмитрий Худаевуправляющий отделением Пенсионного фонда России по Белгородской области