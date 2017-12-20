Ёлка от губернатора: к 2025 году все белгородцы будут брать праздничное дерево в аренду

Мёртвое дерево никакой пользы не приносит, кроме отрицательной энергии, как и всё убитое. У вас рынок. Покупаете одно-, двухметровую сосну или ель, причём не покупаете, а в аренду мы вам сдаём в два раза ниже рыночной стоимости убитого дерева. Людям это понравится. Потом с 10 по 15 января сбор этих деревьев и последующая их посадка весной в определённом месте городского округа. А какие-то будут и два, и три раза сдаваться в аренду. Евгений Савченко