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Ёлка от губернатора: к 2025 году все белгородцы будут брать праздничное дерево в аренду

20 декабря 2017, 16:58
А весной эти ели и сосны будут высаживать в городах Белгородской области.

С 2017 года в регионе реализуется проект по выращиванию елей и сосен в горшках для продажи или сдачи в аренду. Начальник управления лесами Владимир Щендрыгин рассказал, что более 20 тысяч деревьев уже выросли до 50 см в двух питомниках – в новооскольском и алексеевском. Уже купили такую «ёлку» для БГТУ им. В.Г. Шухова.

Евгений Савченко предложил реализовывать услугу «рядом с продавцами мёртвых деревьев».

Кто сегодня поедет в Новый Оскол и Алексеевку? Нужно здесь предлагать, рядом с продавцами убитых сосен и ёлок. А для продавцов этих ввести акциз на утилизацию, потому что тратятся огромные средства на утилизацию: вывозим, забиваем всю логистику твёрдых бытовых отходов. Евгений Савченкогубернатор Белгородской области

Губернатор поставил задачу, чтобы к 2025 году в Белгородской области никто не покупал убитые деревья.

Мёртвое дерево никакой пользы не приносит, кроме отрицательной энергии, как и всё убитое. У вас рынок. Покупаете одно-, двухметровую сосну или ель, причём не покупаете, а в аренду мы вам сдаём в два раза ниже рыночной стоимости убитого дерева. Людям это понравится. Потом с 10 по 15 января сбор этих деревьев и последующая их посадка весной в определённом месте городского округа. А какие-то будут и два, и три раза сдаваться в аренду. Евгений Савченко

#Новости#Алексеевка#Новый Оскол#Питомник#Сосна#Губернатор белгородской области евгений савченко#Управление лесами белгородской области#Новогодняя елка#Город
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