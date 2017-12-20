В зоопарке Белгорода появятся жирафы

Жилище жирафов разместится в дальней части парка рядом с экзотариумом. Вольер со всеми удобствами, включая отапливаемые строения для зимовки, уже в январе начнёт возводить компания «ЭкспертПроектСтрой», по проекту и стараниями которой был построен сам Белгородский зоопарк.