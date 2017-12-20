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В зоопарке Белгорода появятся жирафы

20 декабря 2017, 22:03
Их могут привезти из Калининграда, Алма-Аты или из ЮАР.

Покупка жирафов обойдётся в 9 млн рублей, их выделит ГК «Агро-Белогорье». Также используют деньги, собранные посетителями зоопарка, — 114 тыс. рублей.

В Белгородском зоопарке будут жить две или три особи. Посетители смогут увидеть животных ближе к двухлетию зоопарка, который отметят 1 июня.

Жилище жирафов разместится в дальней части парка рядом с экзотариумом. Вольер со всеми удобствами, включая отапливаемые строения для зимовки, уже в январе начнёт возводить компания «ЭкспертПроектСтрой», по проекту и стараниями которой был построен сам Белгородский зоопарк.

Как рассказал руководитель фирмы и один из меценатов Павел Сапожников, к весне он планирует преподнести ещё один подарок зоопарку: приобрести подругу для своего подопечного – пуму по кличке Рави.

Как сообщает пресс-служба «Агро-Белогорья», для зоопарка планируют приобрести несколько хищников семейства кошачьих и на две трети обновить коллекцию экзотов. В 2018 году в экзотариуме появятся новые рептилии и обезьяны, в том числе игрунки: беличий саймири и эдипов тамарин.

#Новости#Жирафы#Зоопарк#Город
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