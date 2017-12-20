Рождественская выставка рукотворных работ открылась в Белгороде

Очень хочется, чтобы молодёжь больше знакомилась с нашими традициями, искусством и культурными ценностями. Ребята у нас действительно очень талантливы. Здесь представлено не так уж много работ, но они все выполнены нашими учениками. В них студенты вкладывали свои идеи, шли новыми путями. Анпилов Борис