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Рождественская выставка рукотворных работ открылась в Белгороде

20 декабря 2017, 10:12
19 декабря в Пушкинской библиотеке-музее открылась Рождественская выставка декоративно-прикладного искусства Славянского центра культуры Белгородского института искусств и культуры.

В Пушкинской библиотеке-музее выставки, приуроченные к Новому году и Рождеству, стали уже традиционными. В этом году в рамках сотрудничества Дома культуры и Пушкинского музея-библиотеки на Рождественской выставке представлены предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные преподавателями и студентами БГИИК.

Идея выставки зародились у Елены Кудиновой – главного хранителя музейных предметов библиотеки-музея.

На сегодняшнюю выставку уже поступают заявки от студентов кооперативного вуза, школ Яковлевского района. Радует, что сегодняшняя молодёжь талантлива, что имеет интерес к творчеству и работает под началом таких преподавателей. Кудинова Елена

главный хранитель музейных предметов Пушкинской библиотеки-музея

В числе экспонатов – «Рождественская» серия батика члена Союза дизайнеров России Дарьи Коханец, а также работы в различных техниках – резьбы по дереву, вышивки бисером, лоскутной аппликации.

Очень хочется, чтобы молодёжь больше знакомилась с нашими традициями, искусством и культурными ценностями. Ребята у нас действительно очень талантливы. Здесь представлено не так уж много работ, но они все выполнены нашими учениками. В них студенты вкладывали свои идеи, шли новыми путями. Анпилов Борис

преподаватель художественной резьбы по дереву БГИИК

Главным украшением выставки стали авторские работы Екатерины Вильдяксовой. Открытие завершилось мастер-классом по искусству кружевоплетения.

Выставка продлится до 28 января 2018 года.

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#Новости#Рождественская выставка#Пушкинская библиотека-музей#Город
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