Рождественская выставка рукотворных работ открылась в Белгороде

В Пушкинской библиотеке-музее выставки, приуроченные к Новому году и Рождеству, стали уже традиционными. В этом году в рамках сотрудничества Дома культуры и Пушкинского музея-библиотеки на Рождественской выставке представлены предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные преподавателями и студентами БГИИК.
Идея выставки зародились у Елены Кудиновой – главного хранителя музейных предметов библиотеки-музея.
На сегодняшнюю выставку уже поступают заявки от студентов кооперативного вуза, школ Яковлевского района. Радует, что сегодняшняя молодёжь талантлива, что имеет интерес к творчеству и работает под началом таких преподавателей. Кудинова Елена
главный хранитель музейных предметов Пушкинской библиотеки-музея
В числе экспонатов – «Рождественская» серия батика члена Союза дизайнеров России Дарьи Коханец, а также работы в различных техниках – резьбы по дереву, вышивки бисером, лоскутной аппликации.
Очень хочется, чтобы молодёжь больше знакомилась с нашими традициями, искусством и культурными ценностями. Ребята у нас действительно очень талантливы. Здесь представлено не так уж много работ, но они все выполнены нашими учениками. В них студенты вкладывали свои идеи, шли новыми путями. Анпилов Борис
преподаватель художественной резьбы по дереву БГИИК
Главным украшением выставки стали авторские работы Екатерины Вильдяксовой. Открытие завершилось мастер-классом по искусству кружевоплетения.
Выставка продлится до 28 января 2018 года.
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