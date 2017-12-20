Белгородскому госуниверситету присвоили статус Федеральной инновационной площадки

Белгородский университет вошёл в перечень инновационных площадок по тематике проекта: «Формирование нового качества подготовки кадров высшей квалификации в условиях реализации стратегии развития университета как центра инновационного, технологического и социального развития региона». Цель – проектирование системы магистерско-аспирантской подготовки на основе системного анализа условий и факторов, оказывающих влияние на современное развитие магистратуры и аспирантуры.
В рамках проекта планируют провести модернизацию деятельности магистратуры и аспирантуры по трём направлениям: образовательная, научно-исследовательская и международная деятельность. Над проектом будут работать в течение четырёх лет (до 2020 года включительно), сообщает пресс-служба БелГУ.
Руководит инновационной площадкой проректор по научной и инновационной деятельности, доктор технических наук, профессор Игорь Константинов.