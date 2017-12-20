Белгородскому госуниверситету присвоили статус Федеральной инновационной площадки

В рамках проекта планируют провести модернизацию деятельности магистратуры и аспирантуры по трём направлениям: образовательная, научно-исследовательская и международная деятельность. Над проектом будут работать в течение четырёх лет (до 2020 года включительно), сообщает пресс-служба БелГУ.