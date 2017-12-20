Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородскому госуниверситету присвоили статус Федеральной инновационной площадки

20 декабря 2017, 12:30
Минобрнауки утвердил перечень ФИПов на 2018-2023 годы, в их число вошёл БелГУ.

Белгородский университет вошёл в перечень инновационных площадок по тематике проекта: «Формирование нового качества подготовки кадров высшей квалификации в условиях реализации стратегии развития университета как центра инновационного, технологического и социального развития региона». Цель – проектирование системы магистерско-аспирантской подготовки на основе системного анализа условий и факторов, оказывающих влияние на современное развитие магистратуры и аспирантуры.

В рамках проекта планируют провести модернизацию деятельности магистратуры и аспирантуры по трём направлениям: образовательная, научно-исследовательская и международная деятельность. Над проектом будут работать в течение четырёх лет (до 2020 года включительно), сообщает пресс-служба БелГУ.

Руководит инновационной площадкой проректор по научной и инновационной деятельности, доктор технических наук, профессор Игорь Константинов.

#Новости#БелГУ#Университет#Инновации#Наука
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18