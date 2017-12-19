Одиннадцать «закладчиков» отсидят от 5 до 11 лет тюрьмы в Белгородской области

На «закладчиков» завели уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 , ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ. Октябрьский районный суд Белгорода назначил им от 7 лет до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Одна из участниц, у которой есть трёхлетний ребёнок, получила 5 лет исправительной колонии общего режима. Девушке предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ребёнком четырнадцатилетнего возраста.