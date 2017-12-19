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Одиннадцать «закладчиков» отсидят от 5 до 11 лет тюрьмы в Белгородской области

19 декабря 2017, 10:20
Такое наказание вынес Октябрьский районный суд Белгорода за незаконный сбыт синтетических наркотиков.

В течение полугода с января по июнь 2016 года шесть граждан Украины, шесть белгородцев и один гражданин Молдовы оставляли наркотические закладки в Белгороде и Старооскольском городском округе. Сбывали синтетические наркотики они через интернет.

На «закладчиков» завели уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 , ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ. Октябрьский районный суд Белгорода назначил им от 7 лет до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Одна из участниц, у которой есть трёхлетний ребёнок, получила 5 лет исправительной колонии общего режима. Девушке предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ребёнком четырнадцатилетнего возраста.

Ещё один фигурант дела заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, ему постановлен обвинительный приговор, в отношении другого закладчика применены принудительные меры медицинского характера, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.

#Новости#Наркотики#Синтетические наркотики#Голосование по Конституции#Общество
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