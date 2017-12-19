На строительство дорог в 2018 году направят свыше 14 млрд рублей

Свыше 4 млрд рублей направят на строительство и реконструкцию 31 км автодорог общего пользования. Также планируется отремонтировать порядка 690 км автодорог общего пользования и 54 моста. На это потратят более 5,5 млрд рублей.
В следующем году будет построено 322 км автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки и 83,5 км автодорог по населённым пунктам области и к объектам агропромышленного комплекса. Общая сумма работ – 2 млрд рублей.
1,3 млрд рублей уйдёт на капремонт и ремонт 141 км автодорог общего пользования местного значения. Более 1 млрд рублей потратят на комплекс мероприятий по содержанию автодорог и мостов, безопасности дорожного движения и проектно-изыскательские работы.
Основными объектами инвестиционной деятельности программы дорожных работ на 2018 год являются: строительство объездной автодороги города Алексеевки (9,4 км), реконструкция автодороги Белгород — Новая Деревня (6,8 км), продолжение реконструкции автодороги от границы Корочанского района до Нового Оскола (37,7 км), сообщает областной департамент строительства и транспорта.