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На строительство дорог в 2018 году направят свыше 14 млрд рублей

19 декабря 2017, 18:01
В Белгородской области утвердили программу дорожных работ на следующий год.

Свыше 4 млрд рублей направят на строительство и реконструкцию 31 км автодорог общего пользования. Также планируется отремонтировать порядка 690 км автодорог общего пользования и 54 моста. На это потратят более 5,5 млрд рублей.

В следующем году будет построено 322 км автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки и 83,5 км автодорог по населённым пунктам области и к объектам агропромышленного комплекса. Общая сумма работ – 2 млрд рублей.

1,3 млрд рублей уйдёт на капремонт и ремонт 141 км автодорог общего пользования местного значения. Более 1 млрд рублей потратят на комплекс мероприятий по содержанию автодорог и мостов, безопасности дорожного движения и проектно-изыскательские работы.

Основными объектами инвестиционной деятельности программы дорожных работ на 2018 год являются: строительство объездной автодороги города Алексеевки (9,4 км), реконструкция автодороги Белгород — Новая Деревня (6,8 км), продолжение реконструкции автодороги от границы Корочанского района до Нового Оскола (37,7 км), сообщает областной департамент строительства и транспорта.

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