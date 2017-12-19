Фестиваль физической культуры для людей с особенностями здоровья «Мы – одна команда!» открылся в Белгороде

Мероприятие организовано Управлением физической культуры и спорта области, Центром адаптивного спорта и физической культуры, Федерацией спортивного туризма, АНО «СПОРТ 31», НИУ «БелГУ» при поддержке белгородской Федерации адаптивного спорта.
Фестиваль «Мы – одна команда!» – продолжение регионального социального проекта «Мир равных возможностей». Он пройдёт в восемь этапов с декабря по сентябрь 2018 года.
Задачи фестиваля – укрепление здоровья и физическое развитие людей с ограниченными возможностями здоровья, формирование интереса к систематическим занятиям спортом, физической культурой и развитие творческих способностей людей с инвалидностью.
Фестивали показали, что мероприятия очень востребованы. И после личной беседы с участниками они подтвердили, что проведение таких мероприятий необходимо. Людям очень интересно. Самое главное для нас – чтобы они получали удовольствие от занятий спортом и физической культурой. Олег Сердюков
начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области
Финансирование мероприятия осуществляется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
В фонде президентских грантов оценили качество проведения и социальную значимость фестиваля «Мир равных возможностей». Это заслуга тех людей, которые участвуют в этом фестивале вот уже в третий раз. На проведение этого фестиваля мы получили 2 млн 200 тысяч рублей. Этой суммы хватило бы на 35 команд, но у нас уже 44, поэтому нам помогают партнёры. Олег Сердюков
Социальным партнёром фестиваля физической культуры, спорта и творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы – одна команда!» выступила федерация адаптивного спорта Белгородской области и межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда».
Эти соревнования, где нет проигравших, дают людям с особенностями здоровья уверенность в себе, объединяют и сплачивают нас. Фестиваль не имеет границ, он расширяется и выходит за пределы нашего региона. Такие мероприятия популяризируют спорт и вовлекают всё большее количество детей и взрослых в занятия адаптивным спортом, а это для нас самое главное. Сергей Фуглаев
председатель ММПС «Правда», президент Федерации адаптивного спорта
В спортивных и конкурсных мероприятиях участвуют взрослые и детские команды, сформированные по 6 человек: три участника с ограниченными возможностями здоровья и три участника без таковых. Они принимают участие во всех этапах.
Первый этап спортивных состязаний проводился под девизом «Мы равны». Участники устанавливали палатки, выкладывали аварийные знаки, проходили лабиринт, играли в шашки и другое.
Я участвовал в каждых этапах фестиваля с самого начала. Я начал заниматься спортом с момента образования Центра адаптивного спорта. Так совпало, что почти одновременно с этим стартовал фестиваль-марафон «Мир равных возможностей». Проведение таких фестивалей очень важно. Сюда приходят люди с ограниченными возможностями, которые не знают, где себя проявить. Они смогут не только принять участие в фестивале, но и найти себя в профессиональном спорте. Дмитрий Мирошников участник фестиваля Участники на протяжении всего марафона смогут всесторонне проявить себя: продемонстрировать силу духа, волю к победе, активную жизненную позицию, а главное – доказать, что в мире нет ограничений возможностей человека. По итогам первого этапа золотые медали среди детей и среди взрослых завоевали представители Прохоровского района. В Губкинский городской округ "уехали" серебро – у взрослых и бронза – у детей. Второе место среди детей - у команды «Лидер» из новооскольского интерната. Третье место у взрослых – у сборной Корочанского района.