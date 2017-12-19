Фестиваль физической культуры для людей с особенностями здоровья «Мы – одна команда!» открылся в Белгороде

Я участвовал в каждых этапах фестиваля с самого начала. Я начал заниматься спортом с момента образования Центра адаптивного спорта. Так совпало, что почти одновременно с этим стартовал фестиваль-марафон «Мир равных возможностей». Проведение таких фестивалей очень важно. Сюда приходят люди с ограниченными возможностями, которые не знают, где себя проявить. Они смогут не только принять участие в фестивале, но и найти себя в профессиональном спорте. Дмитрий Мирошников участник фестиваля Участники на протяжении всего марафона смогут всесторонне проявить себя: продемонстрировать силу духа, волю к победе, активную жизненную позицию, а главное – доказать, что в мире нет ограничений возможностей человека. По итогам первого этапа золотые медали среди детей и среди взрослых завоевали представители Прохоровского района. В Губкинский городской округ "уехали" серебро – у взрослых и бронза – у детей. Второе место среди детей - у команды «Лидер» из новооскольского интерната. Третье место у взрослых – у сборной Корочанского района.