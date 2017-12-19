Евгений Поддубный стал лауреатом премии «Вера и верность»

Церемония вручения международной премии Фонда Андрея Первозванного (ФАП) «Вера и верность» состоялась 18 декабря в Государственном Кремлёвском дворце.
Помимо журналиста, лауреатами премии стали Иосиф Кобзон, глава МИД РФ Сергей Лавров, заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, путешественник Фёдор Конюхов и др. Победители получили диплом, муаровую ленту, знаки премии — «Орденскую звезду» и «Святой апостол Андрей Первозванный», а также рукописную икону апостола.
Международная премия «Вера и верность» учреждена Фондом Андрея Первозванного в 1992 году. Премия традиционно вручается в декабре и является «символом признания обществом заслуг перед Отечеством».
Напомним, что 26 января 2017 года Владимир Путин наградил Евгения Поддубного орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 3 декабря 2014 года военный журналист встретился с белгородскими коллегами.