Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Евгений Поддубный стал лауреатом премии «Вера и верность»

19 декабря 2017, 12:36
Евгений Поддубный – военный журналист ВГТРК, уроженец Белгорода. Репортёр стал лауреатом премии «за героизм и личное мужество при выполнении профессионального долга журналиста».

Церемония вручения международной премии Фонда Андрея Первозванного (ФАП) «Вера и верность» состоялась 18 декабря в Государственном Кремлёвском дворце.

Помимо журналиста, лауреатами премии стали Иосиф Кобзон, глава МИД РФ Сергей Лавров, заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, путешественник Фёдор Конюхов и др. Победители получили диплом, муаровую ленту, знаки премии — «Орденскую звезду» и «Святой апостол Андрей Первозванный», а также рукописную икону апостола.

Международная премия «Вера и верность» учреждена Фондом Андрея Первозванного в 1992 году. Премия традиционно вручается в декабре и является «символом признания обществом заслуг перед Отечеством».

Напомним, что 26 января 2017 года Владимир Путин наградил Евгения Поддубного орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 3 декабря 2014 года военный журналист встретился с белгородскими коллегами.

#Новости#Евгений поддубный#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18