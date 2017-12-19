Девять медалей завоевали юные дзюдоисты из Белгородской области на турнире в Курчатове

Белгородцы Александр Абрамов, Артём Макаев и Дмитрий Черкашин из клуба «Атом» выиграли соревнования в своих возрастных группах. Чемпионом стал и губкинец Максим Киреев. Медали серебряного достоинства завоевал Фёдор Федин из Старого Оскола, бронзу получили его земляк Максим Панин, а также дзюдоисты из Губкина Матвей Алексеев, Александр Каруна и Фёдор Журавлёв.