Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Девять медалей завоевали юные дзюдоисты из Белгородской области на турнире в Курчатове

19 декабря 2017, 13:11
Межрегиональные соревнования прошли 16-17 декабря в Курской области.

Приняли в них участие спортсмены из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Воронежа, Орла, Тулы и Курской области. Традиционно сильно выступили хозяева – дзюдоисты из Курчатова. Но и спортсмены из Белгородской области не остались без наград.

Белгородцы Александр Абрамов, Артём Макаев и Дмитрий Черкашин из клуба «Атом» выиграли соревнования в своих возрастных группах. Чемпионом стал и губкинец Максим Киреев. Медали серебряного достоинства завоевал Фёдор Федин из Старого Оскола, бронзу получили его земляк Максим Панин, а также дзюдоисты из Губкина Матвей Алексеев, Александр Каруна и Фёдор Журавлёв.

Фото предоставили в клубе «Атом».

#Новости#Курская область#Детский спорт#Клуб Атом#Курчатов#Спорт
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18