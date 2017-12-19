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Банкрот «Белгородстрой» погасил часть долгов по зарплате перед коллективом

19 декабря 2017, 17:58
Сумма невыплаченного долга составляет 5 млн рублей.

По данным департамента экономического развития Белгородской области, процедура конкурсного производства в отношении ОАО «Строительное управление №5 «Белгородстрой» введена 27 июля 2016 года.

С учётом начисленных выходных пособий задолженность по заработной плате перед 56 работниками составила 8,6 млн рублей. За счёт частичной реализации имущества и взыскания дебиторской задолженности удалось выплатить 2,6 млн рублей.

Оставшиеся 5 млн планируется погасить после продажи имущественного комплекса предприятия-банкрота.

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