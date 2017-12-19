Банкрот «Белгородстрой» погасил часть долгов по зарплате перед коллективом

По данным департамента экономического развития Белгородской области, процедура конкурсного производства в отношении ОАО «Строительное управление №5 «Белгородстрой» введена 27 июля 2016 года.
С учётом начисленных выходных пособий задолженность по заработной плате перед 56 работниками составила 8,6 млн рублей. За счёт частичной реализации имущества и взыскания дебиторской задолженности удалось выплатить 2,6 млн рублей.
Оставшиеся 5 млн планируется погасить после продажи имущественного комплекса предприятия-банкрота.