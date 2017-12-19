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12 новых автомобилей пополнили автопарк белгородского филиала Почты России

19 декабря 2017, 13:08
Транспорт будут использовать для обслуживания областных маршрутов.

В белгородский филиал поступили семь автомобилей ГАЗ-2705, два автофургона 3010GA («Газон-Next») и три автофургона ГАЗ-3302-1744. По техническим характеристикам машины соответствуют требованиям, которые предъявляются к перевозкам почтовых отправлений, сообщает пресс-служба компании.

Ключи от новых автомобилей передал замдиректора по логистике Дмитрий Середин. Он отметил, что новый транспорт «позволит обеспечить более высокое качество почтовых услуг в целом».

Автомобили поступили в Белгородскую область в рамках программы обновления автопарка компании.

Фото пресс-службы филиала ФГУП «Почта России»

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