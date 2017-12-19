12 новых автомобилей пополнили автопарк белгородского филиала Почты России

В белгородский филиал поступили семь автомобилей ГАЗ-2705, два автофургона 3010GA («Газон-Next») и три автофургона ГАЗ-3302-1744. По техническим характеристикам машины соответствуют требованиям, которые предъявляются к перевозкам почтовых отправлений, сообщает пресс-служба компании.