В центре Белгорода ограничат движение и стоянку автомобилей

С 22:00 запретят проезд по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова, по улице Попова от проспекта Славы до улицы Супруновской, по улице Победы от улицы Николая Чумичова до Театрального проезда, по Театральному проезду от улицы Победы до проспекта Славы, по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области (по правой стороне) и от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда (по левой стороне).