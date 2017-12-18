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В центре Белгорода ограничат движение и стоянку автомобилей

18 декабря 2017, 09:40
Ограничения введут на три дня из-за новогодних мероприятий.

22 декабря с 22:00 и до окончания мероприятия нельзя останавливаться и оставлять транспортные средства на Гражданском проспекте от улицы Князя Трубецкого до улицы Попова, на улице Попова от проспекта Славы до улицы Победы, а также на Театральном проезде от проспекта Славы до Свято-Троицкого бульвара.

23 декабря с 14:00 здесь же перекроют движение на время «Парада Дедов Морозов и Снегурочек» на Соборной площади и открытия главной ёлки области. Автомобилистам предлагают объезд по проспекту Славы, Белгородскому проспекту и улице Князя Трубецкого. Улицы откроют после того, как закончится карнавальное шествие, говорится в распоряжении мэрии Белгорода.

31 декабря с 15:00 и до окончания развлекательной программы ограничат стоянку и остановку транспорта на Гражданском проспекте от улицы Николая Чумичова до улицы Попова, на улице Попова от проспекта Славы до улицы Супруновской, на улице Победы от улицы Попова до Театрального проезда и на Театральном проезде от улицы Победы до проспекта Славы.

С 22:00 запретят проезд по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова, по улице Попова от проспекта Славы до улицы Супруновской, по улице Победы от улицы Николая Чумичова до Театрального проезда, по Театральному проезду от улицы Победы до проспекта Славы, по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области (по правой стороне) и от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда (по левой стороне).

Объезжать гуляния предлагают по проспекту Славы, Белгородскому проспекту и по улице Николая Чумичова.

#Новости#Новый год#Движение#Город
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