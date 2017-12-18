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Свыше 16 млн рублей от обманутых дольщиков получили злоумышленники

18 декабря 2017, 11:01
Мошенников задержали в Белгороде. Против них возбудили уголовное дело.

35-летний мужчина и его 22-летний приятель открыли фирму якобы для строительства многоквартирного дома в Белгороде. Злоумышленники заключали с гражданами договоры об участии в долевом строительстве. В итоге мошенники незаконно завладели суммой, превышающей 16 млн рублей, а дольщики обещанные квартиры так и не получили. Всего от незаконной деятельности мужчин пострадало как минимум 7 человек.

Мошенников задержали. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. На дом одного из задержанных наложили арест, сообщает УМВД России по Белгородской области.

#Новости#Обманутые дольщики#Происшествия
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