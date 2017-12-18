Свыше 16 млн рублей от обманутых дольщиков получили злоумышленники

35-летний мужчина и его 22-летний приятель открыли фирму якобы для строительства многоквартирного дома в Белгороде. Злоумышленники заключали с гражданами договоры об участии в долевом строительстве. В итоге мошенники незаконно завладели суммой, превышающей 16 млн рублей, а дольщики обещанные квартиры так и не получили. Всего от незаконной деятельности мужчин пострадало как минимум 7 человек.