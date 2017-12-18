Шуховский лицей стал лучшим по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

14 декабря в Белгородском дворце детского творчества состоялась церемония награждения победителей муниципального этапа Всероссийской школьной олимпиады. В этом году участие в соревновании приняли почти 3,5 тыс. учащихся 7-11 классов, около тысячи из них заняли призовые места. Грамотами и медалями управления образования награждены 152 победителя.
Ирина Гричаникова, руководитель управления образования администрации Белгорода, также вручила грамоты руководителям учебных заведений, которые стали лучшими по результатам муниципального этапа олимпиады школьников. В первой тройке заведений оказались Шуховский лицей, лицей №9 и лицей №32.
В этом году олимпиады прошли по 24 предметам, в том числе по праву, экономике, астрономии, французскому, испанскому, китайскому языкам. Белгородцы заняли 1046 призовых мест. 25 школьников стали победителями в двух и более олимпиадах.
В январе-феврале финалисты муниципального этапа будут соревноваться на уровне региона. Победителям всероссийского этапа предоставят бонусы при поступлении в вузы, сообщает пресс-служба городской администрации.