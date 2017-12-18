Полиция разыскивает водителя, сбежавшего с места ДТП в Старооскольском горокруге

Два ДТП произошло в один день в Алексеевке: в 12:15 на улице Маяковского грузовик ЗИЛ сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Её отвезли в Алексеевскую ЦРБ. В 17:50 на улице Мостовой под колёса «Нивы Шевроле» попал 45-летний мужчина, который шёл по пешеходному переходу. После оказания медпомощи его отпустили.