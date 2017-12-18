Полиция разыскивает водителя, сбежавшего с места ДТП в Старооскольском горокруге

17 декабря
Ночью около 02:50 на автодороге «Магистраль 1:1» в Старооскольском горокруге неизвестный водитель неустановленного транспортного средства сбил 26-летнего мужчину, который шёл по краю проезжей части. Его госпитализировали, полиция разыскивает виновного.
Около 20:40 на автодороге Яковлево – Прохоровка – Скородное в Прохоровском районе «Волга» выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик «Рено». 53-летняя пассажирка легковушки получила травмы.
16 декабря
Два ДТП произошло в один день в Алексеевке: в 12:15 на улице Маяковского грузовик ЗИЛ сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Её отвезли в Алексеевскую ЦРБ. В 17:50 на улице Мостовой под колёса «Нивы Шевроле» попал 45-летний мужчина, который шёл по пешеходному переходу. После оказания медпомощи его отпустили.
В 16:45 на проспекте Губкина в Старом Осколе ВАЗ-11194 на пешеходном переходе сбил 17-летнюю девушку. После оказания медпомощи в горбольнице № 1 её отпустили домой.
В 17:25 на улице Магистральной в Томаровке Яковлевского района «Ауди А6» сбила 56-летнего мужчину, который шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Его госпитализировали в ЦРБ г. Строителя.
Около 19:40 на улице Горького в Шебекино резко затормозил автобус ПАЗ. Один из пассажиров упал и получил травмы. 44-летнего мужчину госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ.
15 декабря
В 07:10 на автодороге Короча – Губкин – Горшечное в Корочанском районе «ГАЗель» врезалась в грузовик МАН, стоявший на обочине. В аварии пострадал 43-летний пассажир «ГАЗели».
Около 07:50 на улице Победы в Губкине «Тойота Королла» сбила 69-летнего пешехода. Его отвезли в травматологическое отделение Губкинской ЦРБ.
Около 15:00 на улице Соколова в Валуйках «Шкода Октавия» не пропустила КамАЗ. 43-летнего водителя легковушки госпитализировали в Валуйскую ЦРБ.
Фото областного управления ГИБДД