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Полицейский Дед Мороз поздравил юных белгородских пассажиров

18 декабря 2017, 18:21
Всероссийская новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз» прошла на железнодорожном вокзале и в аэропорту Белгорода.

Организаторами акции в областной центре выступили сотрудники Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте. На перроне и в самом здании жд/вокзала и аэропорта, главные новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка – поздравили жителей и гостей Белгородской области с наступающими праздниками.

Кадеты классов транспортной безопасности средней школы №16 города Белгорода прочитали стихотворения на тему безопасного поведения на железнодорожном транспорте, вручили пассажирам специальные памятки.

Фото пресс-службы Белгородского ЛО МВД России на транспорте

#Новости#Ржд#Ловд на станции белгород#Город
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