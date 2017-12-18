Полицейский Дед Мороз поздравил юных белгородских пассажиров

Организаторами акции в областной центре выступили сотрудники Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте. На перроне и в самом здании жд/вокзала и аэропорта, главные новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка – поздравили жителей и гостей Белгородской области с наступающими праздниками.