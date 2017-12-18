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Как не «напороться» на фальшивку: лайфхак от белгородских полицейских

18 декабря 2017, 18:01
В области началось профилактическое мероприятие «Фальшивка». Стражи правопорядка идут «в народ» и рассказывают о мерах предосторожности, связанных с появлением поддельных купюр.

Операция «Фальшивка» продлится в течение десяти дней. Полицейские побывают в торговых организациях и напомнят о признаках ненастоящих денег и об алгоритме поведения человека, который с ними столкнулся.

Как отмечают полицейские, при расчёте следует внимательно пересчитывать наличность и не стесняться проверять деньги на специальных аппаратах, не отходя от места, где они были получены. Если вы обнаружили фальшивую или сомнительную банкноту, немедленно обратитесь в правоохранительные органы. Не следует пытаться сбыть попавшую к вам в руки подделку.

Нужно обращать внимание на следующие признаки: наличие лазерной микроперфорации номинала на широком купонном поле (должна быть выполнена абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемыми на ощупь); кипп-эффект «РР», видимый в нижней части лицевой стороны банкноты. Эффективным способом определения подлинности купюр является применение аппаратов с инфракрасным излучением протяжного типа.

Имеются рекомендации и для сотрудников торговых точек при обнаружении сомнительной купюры.

1. Несколько раз проверить купюру на подлинность с использованием специального оборудования – детектора.

2. Не возвращать подозрительную купюру сбытчику, сообщить о фальшивке в полицию.

3. Запомнить приметы лица, передавшего денежный билет.

4. В случае если человек, передавший фальшивку, скрылся, запомнить значимые детали – транспорт, на котором он передвигался, возможных сообщников.

5. До приезда полиции ограничить доступ третьих лиц к подозрительной банкноте.

Сбыт фальшивых купюр в соответствии с российским законом чреват пребыванием в местах не столь отдалённых в течение 15 лет, напоминает пресс-служба управления МВД по Старому Осколу.

#Новости#Старый Оскол#Фальшивка#Операция#Общество
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