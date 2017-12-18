Как не «напороться» на фальшивку: лайфхак от белгородских полицейских

Операция «Фальшивка» продлится в течение десяти дней. Полицейские побывают в торговых организациях и напомнят о признаках ненастоящих денег и об алгоритме поведения человека, который с ними столкнулся.
Как отмечают полицейские, при расчёте следует внимательно пересчитывать наличность и не стесняться проверять деньги на специальных аппаратах, не отходя от места, где они были получены. Если вы обнаружили фальшивую или сомнительную банкноту, немедленно обратитесь в правоохранительные органы. Не следует пытаться сбыть попавшую к вам в руки подделку.
Нужно обращать внимание на следующие признаки: наличие лазерной микроперфорации номинала на широком купонном поле (должна быть выполнена абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемыми на ощупь); кипп-эффект «РР», видимый в нижней части лицевой стороны банкноты. Эффективным способом определения подлинности купюр является применение аппаратов с инфракрасным излучением протяжного типа.
Имеются рекомендации и для сотрудников торговых точек при обнаружении сомнительной купюры.
1. Несколько раз проверить купюру на подлинность с использованием специального оборудования – детектора.
2. Не возвращать подозрительную купюру сбытчику, сообщить о фальшивке в полицию.
3. Запомнить приметы лица, передавшего денежный билет.
4. В случае если человек, передавший фальшивку, скрылся, запомнить значимые детали – транспорт, на котором он передвигался, возможных сообщников.
5. До приезда полиции ограничить доступ третьих лиц к подозрительной банкноте.
Сбыт фальшивых купюр в соответствии с российским законом чреват пребыванием в местах не столь отдалённых в течение 15 лет, напоминает пресс-служба управления МВД по Старому Осколу.