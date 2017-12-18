Как не «напороться» на фальшивку: лайфхак от белгородских полицейских

Как отмечают полицейские, при расчёте следует внимательно пересчитывать наличность и не стесняться проверять деньги на специальных аппаратах, не отходя от места, где они были получены. Если вы обнаружили фальшивую или сомнительную банкноту, немедленно обратитесь в правоохранительные органы. Не следует пытаться сбыть попавшую к вам в руки подделку.