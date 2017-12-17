Как живёт праздничный бизнес в Белгороде

В Белгороде более 55 организаций, которые занимаются подготовкой и проведением торжеств. Это праздничные и свадебные агентства и центры, ивент-компании, квест-комнаты, арт-студии и студии рисования песком, тимбилдинговые агентства и даже компании, предоставляющие выездные аттракционы. Кто-то ориентирован исключительно на детскую аудиторию, кто-то – на молодожёнов, кто-то – на бизнес-мероприятия, другие готовы работать и с детьми, и со взрослыми. Такая информация опубликована на сайте spravkainform.
Официально статистику подобных компаний, специализирующихся именно на праздниках, не ведут, да и сами руководители организаций в форме отчётности не всегда указывают, что подобная деятельность является основной. Например, в качестве таковой может быть указана «деятельность рекламных агентств». В жизни, как признаются специалисты, именно так и происходит: компания организует информационное сопровождение события с баннерами, афишами, буклетами (и указывает это как основной заработок), а заодно подготавливает и само мероприятие.
Кроме того, существует немалая часть «серых» предпринимателей в этой сфере. Например, перед Новым годом традиционно возрастает число так называемых серосхемных Дедов Морозов и Снегурочек. Если одни в красной шубе, с белой бородой, волшебным посохом приходят в гости к семьям бесплатно повеселить детей своих друзей, другие – зарабатывают на этом немалые дивиденды.
Как живёт праздничный бизнес
Агентство «Арт-Лэнд» занимается организацией праздничных мероприятий уже более восьми лет. Это бизнес-мероприятия, фестивали и выставки, корпоративы, свадьбы, дни рождения, юбилеи, детские праздники. Информационное агентство «Бел.Ру» встретилось с руководителем компании, чтобы поговорить об организации и праздничной сфере.
Мы начинали с небольших промо-акций. Сначала мы были универсальными солдатами, а сейчас мы уже примерно понимаем, кто наша целевая аудитория. Раньше мы работали со всеми, каждая целевая группа задаёт определённый подход и, соответственно, представляет определённую ценовую категорию. Станислав Коновка
руководитель агентства «Арт-Лэнд»
Как отмечает Станислав Коновка, только действиями можно добиться того, чтобы компании доверяли. «Всё начинается, как правило, с телефонного разговора или со встречи, с электронного письма», – рассказал он.
Агентство «Арт-Лэнд» воедино может собрать команду для проекта и провести событие от «а» до «я», чтобы клиенту не пришлось ломать голову над различными вопросами. Для таких звонков у клиента всегда есть менеджер от компании, который решит все организационные вопросы.
В прошлом году «Арт-Лэнд» на праздник Дня знаний возле НИУ «БелГУ» привозило Юлианну Караулову (5sta Family), на открытии парка роз в Строителе сотрудничало с группой Стаса Намина «Цветы». Благодаря агентству в область приезжали группа «Банд'Эрос», Виктор Зинчук. В конце этого года компания организует корпоративное мероприятие с участием групп «Отпетые мошенники» и «Приключения Электроников».
По словам Станислава Коновки, все мероприятия необычны, каждое чем-то уникально и неповторимо, но самым необычным праздником, который организовывало агентство, стал один день рождения. Праздник заказала девушка для своего возлюбленного. По задумке пара должна была гулять по парку ночью, и в полночь при подходе к определённой точке начинался любимый фильм именинника. Агентство «Арт-Лэнд» подготовило экран, проектор, звук и пледы. «Мы согласовали место и время, всё прошло круто», – рассказывает Станислав Коновка.
Как говорит эксперт, рецепт хорошего праздника – когда не только ведущий, но и гости готовы работать над эмоциями. Один из вариантов – гости сами подготавливают часть праздника – танцевальные или вокальные выступления и прочее.
Самые лучшие корпоративные мероприятия – это те, к которым готовится сам коллектив. Они репетируют, готовят свои выступления. Важный момент здесь – представление или презентация того или иного сотрудника. Потом, конечно же, автопати с хедлайнерами. Потому что людям всегда интересно то, что связано с ними или с их компанией. Станислав Коновка руководитель агентства «Арт-Лэнд»
У каждого формата есть свои сложности и нюансы. Легко работается, когда сами гости настроены на праздник, когда их нужно немного подтолкнуть, другое дело, когда люди пришли на праздник и не готовы что-либо делать для своего настроения. Денис Белых ведущий
Люди не готовы платить за эмоции
Что касается специфики сферы, то это особенности работы с заказчиками. Во-первых, бюджет, с которым приходит клиент. «Я хочу что-то нереальное, но бюджет у меня 10 тысяч рублей», – примерно такие слова чаще всего звучат. Во-вторых – техническое задание, которое они дают менеджеру праздничного агентства или центра для работы над мероприятием. Представители праздничного бизнеса отмечают, что местные заказчики реже, чем «приезжие», имеют чёткое представление о том, каким должно быть их мероприятие. В идеале техническое задание должно содержать: формат мероприятия, целевую аудиторию, бюджет и пожелания, что должно быть на мероприятии и чего не должно быть.
В-третьих, это сроки, за которые агентство должно подготовить определённое событие. И если с первыми двумя особенностями всё достаточно легко решается: бюджет можно увеличить или оставить прежним, но часть задач на себя в таком случае берёт сам заказчик; задание – уточнить, то время никак не замедлишь. А нужно не просто сделать продукт, но и согласовать его с заказчиком, внести правки и снова согласовать, возможно, что и не один раз. «Заказчик праздника за 10 тысяч рублей может потребовать столько же внимания, как и заказчик события за 1 млн рублей. И будет прав», – подчёркивает представитель белгородского праздничного бизнеса.
Наш источник, который предпочёл остаться анонимным, считает, что ключевой проблемой праздничного бизнеса в Белгороде является то, что в городе нет агента, который мог бы курировать праздничный бизнес, то есть контакты между организаторами и исполнителями: ведущими, фотографами, видеографами, рестораторами и прочими.
Проблема в нашем маленьком городе в том, что «каждый суслик в поле агроном». В крупных городах есть один или два больших оператора, которые в себя включают массу исполнителей праздничного бизнеса: копирайтеры, ведущие, фотографы и так далее. У нас в городе каждый сам себе хозяин – хочет напрямую работать с заказчиком. Я считаю, что это проблема на нашем рынке. Иногда получается демпинг. С другой стороны, человек или компания, которая сталкивается с тем или иным подрядчиком, может «обжечься» о непрофессионализм. Я не говорю про всех, есть хорошие исполнители, кто-то работает на энтузиазме, у кого-то нет налоговой нагрузки. представитель белгородского праздничного бизнеса
Когда событие организует и исполняет одна и та же компания, то не будет, например, проблем с пропуском флористов или ведущих на место проведения торжества.
Страдает всегда клиент и его нервы. При этом, если воспользоваться услугой компании-агента, не всегда потратишь денег больше, чем если бы сам организовывал и координировал всё: у больших компаний есть свои связи и возможны системы скидок.
У нас внутренняя «фишка» в менталитете: «Нет, я не буду работать на дядю!». Может быть, у людей есть какие-то комплексы в плане работы в компании и большие амбиции. У нас нет разделения на компании-организаторы, которые занимаются подготовкой мероприятий, и на конкретных исполнителей. В Белгороде исполнители рисуют себя организаторами. Такого больше нет нигде: ни в соседнем Харькове, ни в городе-миллионнике Воронеже. представитель белгородского праздничного бизнеса
По словам эксперта, такие выходцы из компаний не всегда даже впоследствии становятся индивидуальными предпринимателями. Мало того, что они юридически не закрепляют за собой ответственность той деятельности, которой занимаются, так и работают «не совсем профессионально». Не исключён и тот факт, что при уходе из большой организации, будущий частник «сливает» себе клиентскую базу.
Специалисты сферы отмечают, что одной из сложностей в работе является нахождение общего языка с заказчиком. Сами же люди, работающие в этой сфере, не всегда умеют элементарно улыбаться клиентам. «Они показывают, что есть только «Я и больше никого», – сетует на горе-специалистов один из работников сферы. По его словам, такой проблемы нет у танцевальных коллективов, но трудности возникают в том числе при общении с моделями. Однако так не со всеми сотрудниками.
Конкуренция, или атмосфера внутри бизнеса
Ведущий Денис Белых в белгородской сфере организации праздников порядка четырёх лет. Как профессионал он готов провести и корпоративы, и свадьбы, и дни рождения, и выпускные.
Агентств, ведущих и так далее огромное количество, но так и должно быть – здоровая конкуренция позволяет развиваться и не стоять на месте. Зачастую частники – это выходцы из крупных компаний. Отношение к ним отцовское – радуются за их успехи. У крупных компаний заказы больше, прибыль выше и клиентура другая. Денис Белых
Как мы уже говорили, праздничных компаний в областном центре много, они пользуются популярностью. Много и исполнителей: например, только на сайте belgorod.gorko.ruболее 300 фотографов, свыше 80 видеографов и 130 ведущих. Другой вопрос – агентства, которые готовы взять полностью на себя всю ответственность за организацию и проведение праздника. Ещё один момент – профессионализм игроков праздничного рынка. Работники этой сферы отмечают, что в последнее время растёт уровень белгородских организаторов и исполнителей.
О конкурентах говорить сложно. Хорошо, что они есть, потому что есть стремление делать что-то лучше, но с другой стороны, я считаю, что у нас, по факту, конкурентов нет. Мы уверенно чувствуем себя на рынке. Станислав Коновка
руководитель агентства «Арт-Лэнд»
Ещё одна особенность – финансовая подушка стабильности у компании. Иногда праздничным центрам приходится работать с постоплатой. Но какой будет политика компании, решают учредители и руководители.
При этом санкции и экономический кризис не явно сказались на этой сфере услуг.
Идёт ротация клиентов. Где-то мы бьёмся над крупными заказами, где-то работаем с двадцатью мелкими, которые тоже не можем потерять, потому что это наши клиенты. Станислав Коновка руководитель агентства «Арт-Лэнд»
По словам специалистов, по-прежнему большую роль в праздничном бизнесе играют личные контакты, которые позволяют нарабатывать клиентскую базу. В то же время основной формой работы с крупными клиентами становятся тендеры.
Кстати, о тендерах. На портале «Госзакупок» белгородские компании не выставляют свои новогодние корпоративы, вероятно, сказался большой скандал, когда ОНФ в течение трёх лет расследовало проведение госзакупок в организации новогодних корпоративных празднеств крупных российских компаний. Но в некоторых регионах страны до сих пор осталось такое явление.
Тем временем в России
Крупные госкорпорации выставляют тендеры на проведение праздников.
Так, банк «ВТБ 24» 17 декабря наметил корпоратив для своих петербуржских сотрудников в парке культуры и отдыха им. И.В. Бабушкина. На услуги по предоставлению площадки банк готов выделить 2 350 000 рублей. В заказ закупки входит подготовка и эксплуатация исправных аттракционов в парке и игровых зон для развлечения участников. Арендовать планируют 14 аттракционов или 16 при наличии снега (это «Ледовая горка с ватрушками» и «Финские сани»), а также картинг, аркадные игры, страйкбольный и лучный тиры, «Капсула 5Д» и на пять часов ледовый каток. На территории парка банковские работники будут находиться восемь часов.
Что касается питания петербургских сотрудников банка «ВТБ 24» на праздновании Нового года в парке культуры и отдыха, то банкет состоится в ресторане «Лесная сказка». На эти цели банку необходимо2 749 680 рублей. В меню входят плов азербайджанский, шашлык из свинины, люля-кебаб из курицы, картофель айдахо, хачапури по-имеретински, треска кусочками, а также нарезки из огурцов и помидоров, капуста и морковь, рулетики из баклажанов, блинчики с сёмгой, конвертики с сыром, пахлава, чизкейк, чай, кофе, морс и сок.
Для сравнения: театрально-концертный центр «Щёлковский театр» на портале госзакупок ищет1 636 930 рублей на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвящённых встрече Нового года. В задании закупки следующие услуги: пиротехническое шоу Снеговиков, световое шоу Снежинок и шоу 12 месяцев, пневмосалют, выступление ансамбля баянистов, выступление музыкальной группы, организация аттракционно-игровых площадок, лазерное шоу, наземный фейерверк и финальный фейерверк. Кроме этого, закупка предполагает работу аниматоров, ди-джеев и ведущего, декоративное оформление площадок и фотозоны, аттракцион «Чудо шар» и установку сценического оборудования. Мероприятие запланировано на 23 декабря.