Как живёт праздничный бизнес в Белгороде

Проблема в нашем маленьком городе в том, что «каждый суслик в поле агроном». В крупных городах есть один или два больших оператора, которые в себя включают массу исполнителей праздничного бизнеса: копирайтеры, ведущие, фотографы и так далее. У нас в городе каждый сам себе хозяин – хочет напрямую работать с заказчиком. Я считаю, что это проблема на нашем рынке. Иногда получается демпинг. С другой стороны, человек или компания, которая сталкивается с тем или иным подрядчиком, может «обжечься» о непрофессионализм. Я не говорю про всех, есть хорошие исполнители, кто-то работает на энтузиазме, у кого-то нет налоговой нагрузки. представитель белгородского праздничного бизнеса