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Задержан водитель, сбивший девочку и её мать под Старым Осколом

15 декабря 2017, 13:33
В результате ДТП погибла 11-летняя девочка, её мама находится в тяжёлом состоянии в больнице.


Происшествие случилось вчера, 14 декабря, в селе Городище Старооскольского района. Водитель сбил 11-летнюю девочку и её маму. С места происшествия виновный скрылся. По предварительным данным, наезд совершён на автомобиле «Волга».

Всю ночь розыском водителязанимались сотрудники ГИБДД и оперативных служб Старого Оскола, а также местные активисты. В итоге подходящий под ориентировку автомобиль обнаружили в лесополосе между сёлами.

Также установили личность подозреваемого. Им оказался житель Старооскольского горокруга 1977 года рождения. Мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает УМВД России по Белгородской области.

#Новости#Старый Оскол#Водитель#ДТП#Происшествия
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