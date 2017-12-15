Задержан водитель, сбивший девочку и её мать под Старым Осколом

Происшествие случилось вчера, 14 декабря, в селе Городище Старооскольского района. Водитель сбил 11-летнюю девочку и её маму. С места происшествия виновный скрылся. По предварительным данным, наезд совершён на автомобиле «Волга».
Всю ночь розыском водителязанимались сотрудники ГИБДД и оперативных служб Старого Оскола, а также местные активисты. В итоге подходящий под ориентировку автомобиль обнаружили в лесополосе между сёлами.
Также установили личность подозреваемого. Им оказался житель Старооскольского горокруга 1977 года рождения. Мужчину задержали.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает УМВД России по Белгородской области.