В 2018 году пенсии проиндексируют только один раз

Соответствующий закон утвердила Госдума.
Поправки в законодательство предложил Кабмин. Согласно им, до 2019 года приостановят механизм индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. В 2018 году пенсии проиндексируют только 1 января. Ранее их повышали дважды в год: в феврале и в апреле.
С 1 января 2018 года стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет на 1,037 – до 81,49 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии проиндексируют на коэффициент, равный 1,037 – до 4982,9 рубля.
Кроме того, Кабмин решил подстраховать от уменьшения доходов пенсионеров, получающих доплату до прожиточного минимума, на случай, если он снизится. Общая сумма материального обеспечения пенсионера (вместе с соцдоплатой) теперь не может быть меньше аналогичной суммы за предыдущий год, пишет «Российская газета».