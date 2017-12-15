В 2018 году пенсии проиндексируют только один раз

Поправки в законодательство предложил Кабмин. Согласно им, до 2019 года приостановят механизм индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. В 2018 году пенсии проиндексируют только 1 января. Ранее их повышали дважды в год: в феврале и в апреле.