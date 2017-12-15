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В 2018 году пенсии проиндексируют только один раз

15 декабря 2017, 16:35
При этом незначительно увеличат пенсионный коэффициент и фиксированную выплату страховых пенсий.

Соответствующий закон утвердила Госдума.

Поправки в законодательство предложил Кабмин. Согласно им, до 2019 года приостановят механизм индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. В 2018 году пенсии проиндексируют только 1 января. Ранее их повышали дважды в год: в феврале и в апреле.

С 1 января 2018 года стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет на 1,037 – до 81,49 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии проиндексируют на коэффициент, равный 1,037 – до 4982,9 рубля.

Кроме того, Кабмин решил подстраховать от уменьшения доходов пенсионеров, получающих доплату до прожиточного минимума, на случай, если он снизится. Общая сумма материального обеспечения пенсионера (вместе с соцдоплатой) теперь не может быть меньше аналогичной суммы за предыдущий год, пишет «Российская газета».

#Новости#Пенсия#Общество
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