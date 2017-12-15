Семья госпитализирована из-за отравления угарным газом в Прохоровке

Предварительно это и послужило причиной отравления продуктами неполного сгорания газа. Это уже не первый случай в Прохоровке. К счастью, на этот раз обошлось без трагедии. А весной молодая женщина и её дочь умерли от отравления угарным газом. Константин Генинг