Семья госпитализирована из-за отравления угарным газом в Прохоровке

Как рассказали в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Белгород», несчастный случай произошёл ночью 14 декабря. Госпитализирована семья из трёх человек. Супругов доставили во взрослую, а семилетнюю девочку – в детскую районную больницу в удовлетворительном состоянии.
На месте происшествия специалисты аварийно-диспетчерской газовой службы зафиксировали, что дымоотводящая труба от газовой колонки негерметично прилегает к дымоходу.
Предварительно это и послужило причиной отравления продуктами неполного сгорания газа. Это уже не первый случай в Прохоровке. К счастью, на этот раз обошлось без трагедии. А весной молодая женщина и её дочь умерли от отравления угарным газом. Константин Генинг
заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород»
Как подчеркнул Константин Генинг, только на этой неделе зафиксировано два абсолютно аналогичных несчастных случая на территории Белгородской области. С начала года их произошло 25. К трагедии приводит элементарное несоблюдение правил безопасного использования газового оборудования в быту.
Чаще всего у собственников жилья либо отсутствуют договоры на ТО ВДГО и ТО ВКГО, либо само техобслуживание газового оборудования проводилось в последний раз очень давно. Константин Генинг
заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород»
Специалисты газораспределительной компании в очередной раз обращают внимание пользователей газа на необходимость строго соблюдать правила безопасного использования газового оборудования в быту.
Напомним, 12 декабря семья из посёлка Северный Белгородского района была госпитализирована с подозрением на отравление угарным газом. В числе пострадавших – ребёнок 2015 года рождения.