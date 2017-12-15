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Семья госпитализирована из-за отравления угарным газом в Прохоровке

15 декабря 2017, 16:03
Это уже второй случай в Белгородской области с начала недели и 25-й за год.

Как рассказали в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Белгород», несчастный случай произошёл ночью 14 декабря. Госпитализирована семья из трёх человек. Супругов доставили во взрослую, а семилетнюю девочку – в детскую районную больницу в удовлетворительном состоянии.

На месте происшествия специалисты аварийно-диспетчерской газовой службы зафиксировали, что дымоотводящая труба от газовой колонки негерметично прилегает к дымоходу.

Предварительно это и послужило причиной отравления продуктами неполного сгорания газа. Это уже не первый случай в Прохоровке. К счастью, на этот раз обошлось без трагедии. А весной молодая женщина и её дочь умерли от отравления угарным газом. Константин Генинг

заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород»


Как подчеркнул Константин Генинг, только на этой неделе зафиксировано два абсолютно аналогичных несчастных случая на территории Белгородской области. С начала года их произошло 25. К трагедии приводит элементарное несоблюдение правил безопасного использования газового оборудования в быту.

Чаще всего у собственников жилья либо отсутствуют договоры на ТО ВДГО и ТО ВКГО, либо само техобслуживание газового оборудования проводилось в последний раз очень давно. Константин Генинг

заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород»

Специалисты газораспределительной компании в очередной раз обращают внимание пользователей газа на необходимость строго соблюдать правила безопасного использования газового оборудования в быту.

Напомним, 12 декабря семья из посёлка Северный Белгородского района была госпитализирована с подозрением на отравление угарным газом. В числе пострадавших – ребёнок 2015 года рождения.

#Новости#Газпром#Угарный газ#Происшествия
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