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Продавцы некачественной свинины заплатят почти полмиллиона рублей

15 декабря 2017, 09:32
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области изъяло 34 партии некачественной свинины.

За три квартала 2017 года региональное управление Роспотребнадзора проверило 124 организации и индивидуальных предпринимателя, перерабатывающих свинину. Специалисты ведомства посетили 69 магазинов, 46 кафе, 2 мясоперерабатывающих предприятия и 7 оптовиков.

В результате изъяли 137 килограммов (34 партии) мясной продукции, которая была неправильно промаркирована, хранилась в неподходящих условиях или на которую не было необходимых документов.

На должностных лиц и ИП завели 70 административных дел и наложили штрафы на общую сумму 406,5 тысячи рублей, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

#Новости#Роспотребнадзор#Свинина#Голосование по Конституции#Общество
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