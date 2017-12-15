Лауреатов премии Героя Советского Союза Николая Ватутина наградили в Белгородской области

Когда я получала премию имени Николая Фёдоровича Ватутина, я волновалась, как никогда. Я не знаю, почему, видимо, от того, что этот человек – истинный воин, защищавший родную землю. Когда я работала над своими проектами, я не думала о наградах, а просто вкладывала свою безграничную любовь к родной земле и хотела, чтобы хотя бы крошечная частичка этой любви попала в каждое сердечко наших детей и подростков. Я думаю, что это случилось. Нина Гридчина