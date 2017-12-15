Лауреатов премии Героя Советского Союза Николая Ватутина наградили в Белгородской области

В этом году на премию за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодёжи было подано 52 заявки из 18 районов Белгородской области: 28 – от коллективов и ещё 24 индивидуальных заявки. Всего за 17 лет существования премии её лауреатами стали 120 представителей Белгородской области.
В число победителей в этом году среди коллективов учреждений и организаций вошли Централизованная библиотечная система г. Шебекино (директор – Гулизар Алункачева), районный краеведческий музей Красненского района (директор – Николай Лесунов), коллектив Старооскольского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (директор – Семён Двоеглазов) и двулученская средняя общеобразовательная школа Валуйского района Белгородской области (директор – Светлана Каменева).
Кроме этого, премией были отмечены старший научный сотрудник музея, музейный педагог Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» Елена Дубинина, солистка Белгородской государственной филармонии, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Гридчина, руководитель военно-патриотического клуба «Гранит» Павел Козка и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Шебекинского агротехнического ремесленного техникума Лариса Бочарникова
Когда я получала премию имени Николая Фёдоровича Ватутина, я волновалась, как никогда. Я не знаю, почему, видимо, от того, что этот человек – истинный воин, защищавший родную землю. Когда я работала над своими проектами, я не думала о наградах, а просто вкладывала свою безграничную любовь к родной земле и хотела, чтобы хотя бы крошечная частичка этой любви попала в каждое сердечко наших детей и подростков. Я думаю, что это случилось. Нина Гридчина
Справка. Премия Героя Советского Союза, генерала армии Николая Ватутина была учреждена в 2001 году, в год 100-летия со дня его рождения, в знак памяти подвига полководца. Губернатор Евгений Савченко назначил её для поощрения работников культуры и образования за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодёжи. Её вручают ежегодно 16 декабря, в день рождения Николая Ватутина. Награду получают те белгородцы, которые утверждены на основании протокола заседания областной комиссии.
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