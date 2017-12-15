Крепость с 300-летней историей восстановят в Белгородской области

Это трудно представить, но Русское государство могло не существовать в нынешнем виде. Белгородская черта сыграла судьбоносную роль в будущем становлении России. Та база, которая помогла Петру I позже провести преобразования. Но представление об этом времени было белым пятном: не было научно-выверенной информации об основании городов, сёл, появлении фамилий. Мы могли стоять на черте, но не знать об этом. Хорошо, что интерес к своей истории повышается, причём как среди наших краеведов и общественников, так и за пределами региона. Павел Субботин