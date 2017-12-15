Крепость с 300-летней историей восстановят в Белгородской области

На пресс-конференции 15 декабря Владимир Жигалов и Павел Субботин подвели итоги работы и наметили планы на будущее. Директор госархива Белгородской области и руководитель проекта Павел Субботин рассказал, что для белгородцев рубеж XVII века – целая эпоха, когда были построены главные города и сёла края, территорию заселяли прямые предки нынешних жителей региона.
Решение о возведении оборонительной линии было принято тогда для защиты южных рубежей России от набегов с юга.
Это трудно представить, но Русское государство могло не существовать в нынешнем виде. Белгородская черта сыграла судьбоносную роль в будущем становлении России. Та база, которая помогла Петру I позже провести преобразования. Но представление об этом времени было белым пятном: не было научно-выверенной информации об основании городов, сёл, появлении фамилий. Мы могли стоять на черте, но не знать об этом. Хорошо, что интерес к своей истории повышается, причём как среди наших краеведов и общественников, так и за пределами региона. Павел Субботин
Роль Белгородской черты недооценена. Это ведь не просто сооружения: их строили, заселяли люди. Мы уже семь лет ездим в архив древних актов. И там удивились, что к ним приехали из Белгорода. Объём материалов о той эпохе большой, и учёным ещё предстоит утвердить роль и значение Белгородской черты. Это знаковый шаг не только для нашей области, но и для всего нашего государства. Владимир Жигалов
В «Ратник» входят исследователи, архитекторы, специалисты народной культуры. И одна из целей исторического общества – формирование исторической самоидентификации белгородцев.
Павел Субботин рассказал о нескольких направлениях проекта культурно-исторического кластера. В рамках научно-исследовательской работы идёт изучение архивных документов по истории Белгородчины XVII века. Работу эту проводит историческое общество «Ратник», возглавляемое Владимиром Жигаловым.
Люди ездят по архивам, восстанавливают историю не на основе предположений, а на основе документов, которые в руки не брал до этого никто из белгородцев. Научная основа позволяет открыть новые имена, уточнить даты основания городов и сёл. Ведь часто уже при въезде куда-то указаны неправильные даты основания. Говоришь им: вы старше! И документы об этом есть. Павел Субботин
Важное место отводится информационной деятельности. О Белгородской черте выходят статьи, фильмы, теле- и радиопередачи, книги, научные сборники. Белгородская черта живёт в медийном пространстве, пусть пока и не в таком объёме, как Курская битва.
Наверное, самое интересное направление для рядовых жителей региона – туристическое. И Павел Субботин, и Владимир Жигалов согласны, что людей нужно к чему-то привозить.
Если походить ножками, потрогать руками нельзя, то будет трудно привлечь людей. Валы, рвы, остатки крепостей на Белгородчине есть, их достаточно, чтобы выстраивать инфраструктуру. Поэтому попрошу жителей и глав муниципальных районов: берегите то, что осталось, не нужно распахивать, уничтожать. Ведь всё это потенциальные места для памятников, экскурсий, мероприятий, посвящённых Белгородской черте. А мы на это смотрим: вал – ну и вал, зато Китайская стена – это важно. Если мы разрушим всё, что сохранилось, мы разрушим свою историю. Павел Субботин
Крепость в натуральную величину в Яблоневе в Корочанском районе, которую планируют построить к осени следующего года, должна стать фундаментальной основой проекта. Это стройка всей области, работают разные департаменты и управления, «Ратник», областной архив. Создали 3D-модель, выбрали место, уже заливают фундамент. Башни рубятся из настоящего дерева, всё будет выглядеть так, как в те времена.
За год сделано много. Летом был пеший поход от Карпова до Хотмышска. Всё записывалось, фотографировалось, фиксировалось. Ярким был фестиваль на Болховецком участке черты в Белгородском районе. В нём поучаствовало более 500 человек, и гости из других городов спрашивают, когда будет продолжение, готовы приехать. Вышел сборник научных статей.
Готовится к печати книга «Белгородская черта: Болховской рубеж». Будет и издание научно-популярное, с множеством картинок, а также книжки для детей 5-6 лет. Готовится к выпуску серия фильмов.
В Москве прошла выставка в музее «Стрелецкие палаты», где показали макет Белгородской черты. Военно-историческое общество предложило дополнить экспозицию другими материалами.
Это наш оригинальный, уникальный бренд, который признан даже за рубежом. И не использовать это, не пропагандировать среди юношества – странно. Это может вывести Белгородчину на новый уровень брендирования, избавить от мифов и легенд и вернуть настоящую историю нашего края. Павел Субботин
Фото Оксаны Кибалко и участников похода