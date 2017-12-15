Белгородская Дума отрегулировала механизм наказания водителей за парковки

Кроме того, в законе появилась статья 3.19, согласно которой, за резервирование места на муниципальной парковке теперь будут штрафовать. Граждане, поставившие конус или пластиковый барьер, заплатят 1,5 тысячи, должностные лица — 5 тысяч, организации — 50 тысяч рублей. Если это повторится в течение года, штрафы будут выше.