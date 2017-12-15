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Белгородская Дума отрегулировала механизм наказания водителей за парковки

15 декабря 2017, 18:04
Теперь нарушители правил пользования платными парковками не уйдут от ответственности.

Депутаты облдумы приняли поправки к закону «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области».

В статью 3.18, устанавливающую ответственность за неоплату парковки, добавили фразу «в размерах и в сроки, установленные муниципальными нормативными правовыми актами». Ранее местные власти не могли наказать недобросовестных водителей, если они заплатили всего 1 рубль вместо полной стоимости услуги.

Кроме того, в законе появилась статья 3.19, согласно которой, за резервирование места на муниципальной парковке теперь будут штрафовать. Граждане, поставившие конус или пластиковый барьер, заплатят 1,5 тысячи, должностные лица — 5 тысяч, организации — 50 тысяч рублей. Если это повторится в течение года, штрафы будут выше.

Изменения вступят в силу через 10 дней, сообщает пресс-служба Белгородской областной думы.

#Новости#Парковка#Голосование по Конституции#Общество
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