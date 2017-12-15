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Афиша выходного дня: новогодняя выставка, благотворительная ярмарка и «Французские эскизы»

15 декабря 2017, 08:00
«Бел.Ру» рассказывает, чем заняться в выходные 16 и 17 декабря.

Разное

16-17 декабря

Площадка киноцентра «Русич»

Телефон для справок: +7 920 581 04 25

16-17 декабря

ВК «Белэкспоцентр», Победы, 147а

Телефон для справок: +7 (4722) 58-29-41

16-17 декабря

Усадьба Деда Мороза, хутор Гремучий, Ивнянский район

09:30, 12:00, 14:00 Квест-игра «Спасти Деда Мороза»

Телефон для справок: +7 (904) 092-68-98

Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1

16 декабря

12:00 Областной турнир по спортивным бальным танцам «Звёздочки Белогорья»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

16 декабря

Выставочный зал «Родина», Б. Хмельницкого, 71

13:00 Презентация Творческой гостиной

Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-66

Театры

БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1

16 декабря

14:00 «Эти свободные бабочки»

18:00 «Дядя Ваня»

17 декабря

18:00 «Гамлет»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

Театр «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11

16 декабря

19:00 «Тёмные аллеи»

17 декабря

19:00 «За закрытыми дверями»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

Театр «Новая сцена–2», Широкая, 1

17 декабря

19:30 «Когда умру я – не закрывайте балкона»

Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13

Кино

16-17 декабря в прокате:

Фантастика «Звёздные войны: Последние джедаи»

Комедия «Новогодний переполох»

Ужасы «Счастливого дня смерти»

Комедия «Санта и компания»

Ужасы «Полуночный человек»

Драма «Жги!»

Драма «За пропастью во ржи»

Драма «Виктория и Абдул»

Комедия «Девушка с косой»

История «Легенда о Коловрате»

Комедия «Очень плохие мамочки 2»

Боевик «Иностранец»

Ужасы «Коматозники»

Мультфильм «Тайна Коко»

Приключения «Эпсен в королевстве троллей»

Комедия «Здравствуй, папа, Новый год! 2»

Комедия «Битва полов»

Триллер «Цепной пёс»

Драма «Убийство в Восточном экспрессе»

Приключения «Последний богатырь»

Телефоны автоответчиков: +7 (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»)

Музыка

Белгородская государственная филармония, Белгородского полка, 56а

16 декабря

17:00 «Французские эскизы»

17 декабря

11:00, 15:00 «Сказка о Царе Салтане»

17:00 Бал «Открытие»

Телефон для справок: +7 (4722) 333-319

«Чапаев» бар, Преображенская, 109

16 декабря

20:00 Клубный концерт «Схоластика»

Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04

Спорт

16-17 декабря

ФОК БГТУ им. В.Г. Шухова

09:00 XХI турнир по мини-футболу памяти Б. Н. Чефранова

Телефон для справок: +7 (4722) 54-12-12

Детская афиша

Белгородский государственный театр кукол, Некрасова, 5б/8

16 декабря

11:00, 13:00 «Двенадцать месяцев»

17 декабря

11:00, 13:00 «Солнышко и снежные человечки»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-16-83

Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2

16 декабря

11:00, 15:00 «Искусство из бумаги»: Звезда

Телефон для справок: +7 (4722) 32-16-75

Белгородская государственная универсальная научная библиотека, Попова, 39а

16 декабря

13:00 Театрализованный концерт «Любимые песни»

Телефон для справок: +7 (904) 092-85-53

«Шёлковые детки», Шаландина, 9

16 декабря

16:00 Мастер-класс «Новогодний сапожок»

17:00 Мастер-класс «Снеговики возле ёлки»

18:30 Мастер-класс «Шаромоделирование: Весёлый щенок»

17 декабря

12:00 Мастер-класс «Маски – символ года»

14:00 Мастер-класс «Снеговик из носка»

14:30 Мастер-класс «Ёлочка из фетра»

15:00 Мастер-класс «Шаромоделирование: Ёлка из шаров»

17:30 «Пижамная вечеринка со свинкой Пеппой»

Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91

БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1

17 декабря

11:00 «Конёк-горбунок»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15

17 декабря

15:00 Мастер-класс «Новогодний венок»

Телефоны для справок: +7 (4722) 500–407

Выставки

16-17 декабря

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Попова, 2а

10:00 «Другая реальность», «О Героях земли родной», «Книжная иллюстрация», «Искусство выживания», «О чём молчали предметы», «События, которые потрясли мир»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, Преображенская, 38

09:00 «Двенадцать. Русские писатели в 1917 году», «Мы приглашаем Вас на бал!»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, Мичурина, 43

10:00 «Вдохновение», «Ситцевая палитра», «Природы дар благословенный»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2

10:00 «Забрала молодую жизнь война…», «Форма одежды женщин-военнослужащих»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, Победы, 77

10:00 «Святой Иоасаф Белгородский», «Труд и отдых в советской стране», «Портрет семьи», выставка Алексея Тюрина, выставка «Сквозь времена и страны»

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1

10:00 «Богом данным край»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

Выставочный зал «Родина», Б. Хмельницкого, 71

Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-66

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Смольный институт благородных девиц»

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Пушкинская библиотека-музей, Ватутина, 4

11:00-19:00 «Пушкин и Белгородчина»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Славянский центр культуры БГИИК, Губкина, 53

09:00 «Мир сказок»

Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31

Фотогалерея им. В.А. Собровина, Попова, 69

Телефон для справок: +7 (4722) 31-35-36

Музей-мастерская С.С. Косенкова, Князя Трубецкого, 52

09:00 «Мир Достоевского в произведениях С.С. Косенкова и белгородских художников»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Библиотеки

Белгородская универсальная научная библиотека, Попова, 39а

16-17 декабря

10:00 «Октябрь семнадцатого»

16 декабря

Отдел производственной литературы

19:00 «85 лет. Родион Щедрин» – онлайн-трансляция из концертного зала имени П. И. Чайковского

17 декабря

Конференц-зал

16:00 «Безрукий из Спокэна» – показ видеоверсии спектакля Мартина МакДонаха

Телефон для справок: +7 (4722) 31-37-42

Цирки, зоопарки

Белгородский зоопарк, Волчанская, 292в

16-17 декабря

12:00 Новогодняя программа «Снежная королева»

Телефон для справок: +7 (4722) 40-62-02

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