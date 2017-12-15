Афиша выходного дня: новогодняя выставка, благотворительная ярмарка и «Французские эскизы»

Разное
16-17 декабря
Площадка киноцентра «Русич»
Телефон для справок: +7 920 581 04 25
16-17 декабря
ВК «Белэкспоцентр», Победы, 147а
Телефон для справок: +7 (4722) 58-29-41
16-17 декабря
Усадьба Деда Мороза, хутор Гремучий, Ивнянский район
09:30, 12:00, 14:00 Квест-игра «Спасти Деда Мороза»
Телефон для справок: +7 (904) 092-68-98
Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1
16 декабря
12:00 Областной турнир по спортивным бальным танцам «Звёздочки Белогорья»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
16 декабря
Выставочный зал «Родина», Б. Хмельницкого, 71
13:00 Презентация Творческой гостиной
Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-66
Театры
БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1
16 декабря
14:00 «Эти свободные бабочки»
18:00 «Дядя Ваня»
17 декабря
18:00 «Гамлет»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
Театр «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11
16 декабря
19:00 «Тёмные аллеи»
17 декабря
19:00 «За закрытыми дверями»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
Театр «Новая сцена–2», Широкая, 1
17 декабря
19:30 «Когда умру я – не закрывайте балкона»
Телефон для справок: +7 (920) 557-18-13
Кино
16-17 декабря в прокате:
Фантастика «Звёздные войны: Последние джедаи»
Комедия «Новогодний переполох»
Ужасы «Счастливого дня смерти»
Комедия «Санта и компания»
Ужасы «Полуночный человек»
Драма «Жги!»
Драма «За пропастью во ржи»
Драма «Виктория и Абдул»
Комедия «Девушка с косой»
История «Легенда о Коловрате»
Комедия «Очень плохие мамочки 2»
Боевик «Иностранец»
Ужасы «Коматозники»
Мультфильм «Тайна Коко»
Приключения «Эпсен в королевстве троллей»
Комедия «Здравствуй, папа, Новый год! 2»
Комедия «Битва полов»
Триллер «Цепной пёс»
Драма «Убийство в Восточном экспрессе»
Приключения «Последний богатырь»
Телефоны автоответчиков: +7 (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»)
Музыка
Белгородская государственная филармония, Белгородского полка, 56а
16 декабря
17:00 «Французские эскизы»
17 декабря
11:00, 15:00 «Сказка о Царе Салтане»
17:00 Бал «Открытие»
Телефон для справок: +7 (4722) 333-319
«Чапаев» бар, Преображенская, 109
16 декабря
20:00 Клубный концерт «Схоластика»
Телефон для справок: +7 (915) 564-27-04
Спорт
16-17 декабря
ФОК БГТУ им. В.Г. Шухова
09:00 XХI турнир по мини-футболу памяти Б. Н. Чефранова
Телефон для справок: +7 (4722) 54-12-12
Детская афиша
Белгородский государственный театр кукол, Некрасова, 5б/8
16 декабря
11:00, 13:00 «Двенадцать месяцев»
17 декабря
11:00, 13:00 «Солнышко и снежные человечки»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-16-83
Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2
16 декабря
11:00, 15:00 «Искусство из бумаги»: Звезда
Телефон для справок: +7 (4722) 32-16-75
Белгородская государственная универсальная научная библиотека, Попова, 39а
16 декабря
13:00 Театрализованный концерт «Любимые песни»
Телефон для справок: +7 (904) 092-85-53
«Шёлковые детки», Шаландина, 9
16 декабря
16:00 Мастер-класс «Новогодний сапожок»
17:00 Мастер-класс «Снеговики возле ёлки»
18:30 Мастер-класс «Шаромоделирование: Весёлый щенок»
17 декабря
12:00 Мастер-класс «Маски – символ года»
14:00 Мастер-класс «Снеговик из носка»
14:30 Мастер-класс «Ёлочка из фетра»
15:00 Мастер-класс «Шаромоделирование: Ёлка из шаров»
17:30 «Пижамная вечеринка со свинкой Пеппой»
Телефон для справок: +7 (919) 439-91-91
БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1
17 декабря
11:00 «Конёк-горбунок»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15
17 декабря
15:00 Мастер-класс «Новогодний венок»
Телефоны для справок: +7 (4722) 500–407
Выставки
16-17 декабря
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Попова, 2а
10:00 «Другая реальность», «О Героях земли родной», «Книжная иллюстрация», «Искусство выживания», «О чём молчали предметы», «События, которые потрясли мир»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, Преображенская, 38
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, Мичурина, 43
10:00 «Вдохновение», «Ситцевая палитра», «Природы дар благословенный»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, Победы, 77
10:00 «Святой Иоасаф Белгородский», «Труд и отдых в советской стране», «Портрет семьи», выставка Алексея Тюрина, выставка «Сквозь времена и страны»
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1
10:00 «Богом данным край»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
Выставочный зал «Родина», Б. Хмельницкого, 71
Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-66
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Смольный институт благородных девиц»
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Пушкинская библиотека-музей, Ватутина, 4
11:00-19:00 «Пушкин и Белгородчина»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Славянский центр культуры БГИИК, Губкина, 53
09:00 «Мир сказок»
Телефон для справок: +7 (4722) 51-76-31
Фотогалерея им. В.А. Собровина, Попова, 69
Телефон для справок: +7 (4722) 31-35-36
Музей-мастерская С.С. Косенкова, Князя Трубецкого, 52
09:00 «Мир Достоевского в произведениях С.С. Косенкова и белгородских художников»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Библиотеки
Белгородская универсальная научная библиотека, Попова, 39а
16-17 декабря
10:00 «Октябрь семнадцатого»
16 декабря
Отдел производственной литературы
19:00 «85 лет. Родион Щедрин» – онлайн-трансляция из концертного зала имени П. И. Чайковского
17 декабря
Конференц-зал
16:00 «Безрукий из Спокэна» – показ видеоверсии спектакля Мартина МакДонаха
Телефон для справок: +7 (4722) 31-37-42
Цирки, зоопарки
Белгородский зоопарк, Волчанская, 292в
16-17 декабря
12:00 Новогодняя программа «Снежная королева»
Телефон для справок: +7 (4722) 40-62-02