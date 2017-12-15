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2200 иностранцев получили патенты на работу в Белгороде

15 декабря 2017, 15:31
На продаже и продлении патентов область в 2017 году заработала 56 млн рублей.

Трудовые патенты не нужны гражданам государств Евразийского экономического союза: Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси. Но работодатель должен сообщить о приёме их на работу в управление по вопросам миграции УМВД в течение трёх дней.

Все остальные работники-иностранцы должны регулярно вносить авансовые платежи: если их просрочить, патент аннулируют.

С нового года НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа для наёмных сотрудников — мигрантов, оформивших патент, составит 4386 рублей в месяц, сообщает пресс-служба областного УМВД.

#Новости#Мигранты#Патент#Голосование по Конституции#Общество
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