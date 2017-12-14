Владимир Путин: Кадастровые платежи должны быть основаны на реальных доходах населения

В числе прочих Владимир Путин коснулся вопроса налоговых платежей, основанных на кадастровой стоимости земли.
Во всём мире так устроено, и это естественно, – собственники имущества его содержат, налоги платят. Это само собой разумеется. А кадастровая стоимость – рыночная стоимость, это тоже вполне естественно и правильно. Что неправильно? Уровни тарифов, кадастровых платежей должны быть основаны на реальных доходах населения. Это не может быть оторвано от жизни. Нельзя, как в 90-е годы, проводить шоковую терапию. Это просто недопустимо. Не будем ругаться на тех, кто принимал соответствующие решения. В начале этого пути мы часто обращали на это внимание, но реализаторы этого процесса всегда говорили о том, что это будут сбалансированные решения.
У нас есть льготные категории людей, граждане, которым делают вычет с имущества стоимостью 10 тысяч рублей. Земельные участки на шесть соток во многих регионах страны – дороже десяти тысяч рублей. В подавляющем большинстве.
Владимир Путин
президент России
По словам главы государства, в самое ближайшее время он даст поручение правительству. Чтобы правительство вместе с депутатами Государственной Думы приняло решение, согласно которому все те льготные категории граждан, которые получали денежный вычет с десяти тысяч рублей, получали льготу в натуральном выражении. Чтобы не платили вообще за эти шесть соток никаких налогов.
Но этого ещё недостаточно. Плюс к этому нужно расширить этот список за счёт всех пенсионеров по старости. Пополнение списка за счёт пенсионеров по старости будет логичным и справедливым. Государство от этого не пострадает. Владимир Путин президент России