Владимир Путин: Кадастровые платежи должны быть основаны на реальных доходах населения

Во всём мире так устроено, и это естественно, – собственники имущества его содержат, налоги платят. Это само собой разумеется. А кадастровая стоимость – рыночная стоимость, это тоже вполне естественно и правильно. Что неправильно? Уровни тарифов, кадастровых платежей должны быть основаны на реальных доходах населения. Это не может быть оторвано от жизни. Нельзя, как в 90-е годы, проводить шоковую терапию. Это просто недопустимо. Не будем ругаться на тех, кто принимал соответствующие решения. В начале этого пути мы часто обращали на это внимание, но реализаторы этого процесса всегда говорили о том, что это будут сбалансированные решения.