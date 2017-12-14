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Владимир Путин: Кадастровые платежи должны быть основаны на реальных доходах населения

14 декабря 2017, 13:17
В Москве проходит традиционная большая пресс-конференция президента России.

В числе прочих Владимир Путин коснулся вопроса налоговых платежей, основанных на кадастровой стоимости земли.

Во всём мире так устроено, и это естественно, – собственники имущества его содержат, налоги платят. Это само собой разумеется. А кадастровая стоимость – рыночная стоимость, это тоже вполне естественно и правильно. Что неправильно? Уровни тарифов, кадастровых платежей должны быть основаны на реальных доходах населения. Это не может быть оторвано от жизни. Нельзя, как в 90-е годы, проводить шоковую терапию. Это просто недопустимо. Не будем ругаться на тех, кто принимал соответствующие решения. В начале этого пути мы часто обращали на это внимание, но реализаторы этого процесса всегда говорили о том, что это будут сбалансированные решения.

У нас есть льготные категории людей, граждане, которым делают вычет с имущества стоимостью 10 тысяч рублей. Земельные участки на шесть соток во многих регионах страны – дороже десяти тысяч рублей. В подавляющем большинстве.

Владимир Путин
президент России

По словам главы государства, в самое ближайшее время он даст поручение правительству. Чтобы правительство вместе с депутатами Государственной Думы приняло решение, согласно которому все те льготные категории граждан, которые получали денежный вычет с десяти тысяч рублей, получали льготу в натуральном выражении. Чтобы не платили вообще за эти шесть соток никаких налогов.

Но этого ещё недостаточно. Плюс к этому нужно расширить этот список за счёт всех пенсионеров по старости. Пополнение списка за счёт пенсионеров по старости будет логичным и справедливым. Государство от этого не пострадает. Владимир Путин президент России

#Новости#Владимир Путин#Кадастр#Экономика
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