Владимир Путин: 93-94 % целей «майских указов» исполнено

Даже при падении доходов населения, всё-таки за последнее время, буквально за этот год, постепенно оживает внутренний спрос и торговля. Внутренняя торговля выросла на 3 % уже. Я думаю, что и показатели по реальному доходу населения будут меняться к лучшему. Если бы не было этих ориентиров, которые были заданы в 2012 году в указах по поводу необходимости обеспечить рост заработных плат бюджетной сферы: учителя, врачи, преподаватели вузов, дошкольного образования. Было бы намного хуже. Считаю, что я и мои коллеги сделали правильное решение, когда обозначили эти показатели. Владимир Путин