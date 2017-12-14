Владимир Путин: 93-94 % целей «майских указов» исполнено

Когда только вышли «майские указы» – это был «плач Ярославны» по поводу того, что они неисполнимы, что это слишком большая нагрузка на бюджеты всех уровней, что это потащит развитие экономики вниз, что нельзя так планировать повышение заработных плат, что это неприемлемо в бюджетной сфере, прежде всего. Потому что за повышением заработных плат в бюджетной сфере неизбежно должны будут расти заработные платы в экономике, а производительность труда так быстро не растёт в экономике, как темпы роста. Владимир Путин
президент России
Он добавил, что «экономика сегодня всё больше и больше опирается на внутренний спрос».
Даже при падении доходов населения, всё-таки за последнее время, буквально за этот год, постепенно оживает внутренний спрос и торговля. Внутренняя торговля выросла на 3 % уже. Я думаю, что и показатели по реальному доходу населения будут меняться к лучшему. Если бы не было этих ориентиров, которые были заданы в 2012 году в указах по поводу необходимости обеспечить рост заработных плат бюджетной сферы: учителя, врачи, преподаватели вузов, дошкольного образования. Было бы намного хуже. Считаю, что я и мои коллеги сделали правильное решение, когда обозначили эти показатели. Владимир Путин
президент России
По его словам, 93-94 % целей «майских указов» исполнено. Президент считает, что в 2018 году реализация указов будет доведена до логического завершения.
«В целом “майские указы” исполняются удовлетворительно», – прокомментировал Владимир Путин.