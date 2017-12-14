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Мужчину, который сжёг сына и мать, приговорили к 20 годам тюрьмы

14 декабря 2017, 18:57
1 января 2016 года он серьёзно поссорился с матерью, которая плохо о нём отозвалась, и на эмоциях решил убить её и своего 7-летнего ребёнка, который гостил у бабушки.

Для этого он привёз их на дачу в Старооскольском горокруге. К тому времени родственники злоумышленника находились в бессознательном состоянии. Мужчина перенёс их в дачный домик, облил его изнутри и снаружи горючим и поджёг. Женщина и ребёнок умерли от ожогового шока (их тела полностью обгорели) или отравившись дымом, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

31-летнего жителя Курской области признали виновным в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога, со значительным ущербом (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима и ограничению свободы в течение 1 года.

#Новости#Убийство#Голосование по Конституции#Общество
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