Живодёров станут наказывать жёстче

Тех, кто мучает животных не один или по предварительному сговору, накажут пятью годами тюрьмы (сейчас — два года), штрафом до 300 тысяч рублей, исправительными или принудительными работами. За издевательства на глазах у детей и с садизмом отправят в колонию на срок до пяти лет. Такое же наказание грозит убийцам нескольких животных и тем, кто публично транслирует живодёрство в интернете.