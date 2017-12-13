Живодёров станут наказывать жёстче

Депутаты приняли в третьем чтении закон, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными.
За издевательства над животными из хулиганства или корысти теперь могут лишить свободы на срок до трёх лет, оштрафовать на сумму до 80 тыс. рублей или назначить исправительные работы. Сейчас за это дают только полгода ареста или год ограничения свободы.
Тех, кто мучает животных не один или по предварительному сговору, накажут пятью годами тюрьмы (сейчас — два года), штрафом до 300 тысяч рублей, исправительными или принудительными работами. За издевательства на глазах у детей и с садизмом отправят в колонию на срок до пяти лет. Такое же наказание грозит убийцам нескольких животных и тем, кто публично транслирует живодёрство в интернете.
Кроме того, с принятием закона ужесточат ответственность за браконьерство. Незаконная добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биоресурсов обойдётся максимум в пять лет и штрафом до 2 млн рублей.
Подобный законопроект рассматривали в 2010–2011 годах, но тогда он не прошёл дальше первого чтения, сообщает РИА «Новости».