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У приёмных родителей появился общероссийский портал

13 декабря 2017, 09:28
На сайте «Усыновили.ру» они могут общаться друг с другом, прочитать о проблемах при усыновлении, изучить законодательство, получить данные обо всех организациях в этой сфере.

Скоро здесь будут консультировать юристы, психологи и педагоги.

Благодаря такой поддержке должно стать меньше случаев вторичного сиротства — когда усыновлённых детей возвращают в детские дома. На интернет-площадке семьи смогут получить помощь, не боясь последствий со стороны госорганов.

Та же команда 12 лет назад запустила сайт «Усыновите.ру» с базой детей-сирот. По словам главы Центра развития соцпроектов Армена Попова, тогда в ней было несколько тысяч человек, сейчас — около 50 тысяч.

Сегодня в России более 500 тысяч семей с приёмными детьми, пишет «Российская газета».

#Новости#Усыновление#Общество
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