У приёмных родителей появился общероссийский портал

Скоро здесь будут консультировать юристы, психологи и педагоги.
Благодаря такой поддержке должно стать меньше случаев вторичного сиротства — когда усыновлённых детей возвращают в детские дома. На интернет-площадке семьи смогут получить помощь, не боясь последствий со стороны госорганов.
Та же команда 12 лет назад запустила сайт «Усыновите.ру» с базой детей-сирот. По словам главы Центра развития соцпроектов Армена Попова, тогда в ней было несколько тысяч человек, сейчас — около 50 тысяч.
Сегодня в России более 500 тысяч семей с приёмными детьми, пишет «Российская газета».