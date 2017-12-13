Семья в Белгороде госпитализирована из-за подозрения на отравление угарным газом

Как сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Белгород», вчера утром с подозрением на отравление продуктами неполного сгорания была госпитализирована семья из трёх человек, в том числе ребёнок 2015 года рождения.
Выехавшие по адресу проживания пострадавших специалисты аварийной бригады выявили, что в квартире были плотно закрыты окна, а в вентиляционном канале отсутствовала тяга.
Вентканал был забит мусором, вентиляционная решётка также имеет сильные загрязнения, что наши сотрудники зафиксировали в фотоотчёте. Помимо этого, у пострадавших не был заключён договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования, и ТО, соответственно, не проводилось. К счастью, все живы, а могло сложиться и по-другому.Константин Генинг
заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород»
Как подчеркнул Константин Генинг, только с начала 2017 года это уже 24-й случай. Специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород» призывают белгородцев внимательно относиться к эксплуатации газового оборудования и строго соблюдать правила безопасности во избежание аналогичных ситуаций.