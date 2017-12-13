Семья в Белгороде госпитализирована из-за подозрения на отравление угарным газом

Вентканал был забит мусором, вентиляционная решётка также имеет сильные загрязнения, что наши сотрудники зафиксировали в фотоотчёте. Помимо этого, у пострадавших не был заключён договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования, и ТО, соответственно, не проводилось. К счастью, все живы, а могло сложиться и по-другому.Константин Генинг