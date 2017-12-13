Митрополит Иоанн: Почему важно, чтобы священнослужитель был в социальной сети?

Он отметил, что большинство молодых людей проводит своё время в информационном пространстве, в социальных сетях, при этом необходимо, чтобы они там общались со священнослужителями.
Почему это так важно сегодня? В дискуссии, касающейся актуальных вопросов о смысле жизни, семьи, вопросов будущего, важно сделать так, чтобы голос священнослужителя всегда присутствовал при этом. Нам важно создать такие площадки, потому что не хватит всех нас для того, чтобы встретиться, скажем, со студенческой аудиторией. Зная то, что множество молодых людей сейчас находятся в этой виртуальной реальности, нам необходимо участвовать в формировании направленности дискуссии по тому или иному вопросу. Я знаю священнослужителей, которые успешно осуществляют эти программы. Мне кажется, благочинным надо стимулировать, когда кто-то из священнослужителей ведёт форум. Надо помогать ему, обозначать проблемы, которые необходимо обсудить на этом форуме, тогда мы многие проблемы, которые встают перед нами сегодня, могли бы решить. Иоанн
митрополит Белгородский и Старооскольский
Он добавил, что подобной деятельностью можно заниматься совместно с популярными блогерами.
Наши дети часто в социальных сетях, в этом виртуальном мире упаковываются в некие социальные контейнеры, состоящие из ложных понятий. Их ведут на заклание. Это сатанинское действие, когда лишают себя жизни подростки. Иоанн
митрополит Белгородский и Старооскольский
Таким образом, соцсети могут выступить дополнительной площадкой для наставлений священнослужителей.