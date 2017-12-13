Митрополит Иоанн: Почему важно, чтобы священнослужитель был в социальной сети?

Почему это так важно сегодня? В дискуссии, касающейся актуальных вопросов о смысле жизни, семьи, вопросов будущего, важно сделать так, чтобы голос священнослужителя всегда присутствовал при этом. Нам важно создать такие площадки, потому что не хватит всех нас для того, чтобы встретиться, скажем, со студенческой аудиторией. Зная то, что множество молодых людей сейчас находятся в этой виртуальной реальности, нам необходимо участвовать в формировании направленности дискуссии по тому или иному вопросу. Я знаю священнослужителей, которые успешно осуществляют эти программы. Мне кажется, благочинным надо стимулировать, когда кто-то из священнослужителей ведёт форум. Надо помогать ему, обозначать проблемы, которые необходимо обсудить на этом форуме, тогда мы многие проблемы, которые встают перед нами сегодня, могли бы решить. Иоанн