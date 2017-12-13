Михаил Навальнев выиграл Кубок России по кикбоксингу в Санкт-Петербурге

На пути к победе Михаил победил троих оппонентов. Тренируют его Олег Утенин и Юрий Бескишков. Одновременно с Кубком России проходил Всероссийский турнир среди юниоров. В нём победы среди кикбоксеров 1999-2000 года рождения одержали Мария Панова из Шебекино и Михаил Яровой из Корочи, а среди девушек 2001-2002 г.р. лучшей стала ещё один кандидат в мастера спорта Арина Рудова. Вторые места среди юношей заняли Виталий Кондратьев из Старого Оскола и Олег Лашин из Белгорода.