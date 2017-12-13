27 ёлочных базаров откроются в Белгороде

Ёлочные базары будут работать с 17 по 31 декабря. Здесь можно будет приобрести хвойные деревья из питомников Белгородской, Орловской, Пензенской, Смоленской и Брянской областей. Средняя цена за один метр ёлочки – 450 рублей.
Новогодние деревья можно купить по адресам:
ул. Белгородского полка, 34;
ул. Щорса, 51;
Белгородский проспект, 50;
пр-т Б. Хмельницкого, 134-а;
ул. Щорса, 43;
ул. Королёва, 9-а;
ул. Костюкова, 69;
ул. Мичурина, 41-а;
ул. Студенческая, 9;
ул. Попова, 100;
ул. 60 лет Октября, 1;
пр-т Б. Хмельницкого, 88;
ул. Будённого, 6;
ул. Королёва, 23;
ул. Корочанская, 40-а;
ул. Костюкова, 9;
ул. Макаренко, 6-в;
пр-т Славы, 123;
ул. Спортивная, 2-в;
ул. Студенческая, 1-г;
ул. Чапаева, 1-а;
ул. Н. Чумичова, 64-а;
ул. Щорса (остановочный комплекс «Водстрой»);
Б. Юности, 35-б;
пр. Б.Хмельницкого (район автовокзала);
ул. Буденного, 1 (район педколледжа);
ул. Волчанская (поворот на Дорогобужино).
В прошлом году белгородцы купили 20 тыс. хвойных растений. В этом году спрос, по мнению специалистов, будет ниже из-за популярности искусственных ёлок, сообщает пресс-служба городской администрации.