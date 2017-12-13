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27 ёлочных базаров откроются в Белгороде

13 декабря 2017, 12:27
Главный символ Нового года можно будет купить уже в эти выходные.

Ёлочные базары будут работать с 17 по 31 декабря. Здесь можно будет приобрести хвойные деревья из питомников Белгородской, Орловской, Пензенской, Смоленской и Брянской областей. Средняя цена за один метр ёлочки – 450 рублей.

Новогодние деревья можно купить по адресам:

ул. Белгородского полка, 34;

ул. Щорса, 51;

Белгородский проспект, 50;

пр-т Б. Хмельницкого, 134-а;

ул. Щорса, 43;

ул. Королёва, 9-а;

ул. Костюкова, 69;

ул. Мичурина, 41-а;

ул. Студенческая, 9;

ул. Попова, 100;

ул. 60 лет Октября, 1;

пр-т Б. Хмельницкого, 88;

ул. Будённого, 6;

ул. Королёва, 23;

ул. Корочанская, 40-а;

ул. Костюкова, 9;

ул. Макаренко, 6-в;

пр-т Славы, 123;

ул. Спортивная, 2-в;

ул. Студенческая, 1-г;

ул. Чапаева, 1-а;

ул. Н. Чумичова, 64-а;

ул. Щорса (остановочный комплекс «Водстрой»);

Б. Юности, 35-б;

пр. Б.Хмельницкого (район автовокзала);

ул. Буденного, 1 (район педколледжа);

ул. Волчанская (поворот на Дорогобужино).

В прошлом году белгородцы купили 20 тыс. хвойных растений. В этом году спрос, по мнению специалистов, будет ниже из-за популярности искусственных ёлок, сообщает пресс-служба городской администрации.

#Новости#Елки#Ёлочный базар#Город
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