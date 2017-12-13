27 ёлочных базаров откроются в Белгороде

Ёлочные базары будут работать с 17 по 31 декабря. Здесь можно будет приобрести хвойные деревья из питомников Белгородской, Орловской, Пензенской, Смоленской и Брянской областей. Средняя цена за один метр ёлочки – 450 рублей.