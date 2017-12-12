Победителей конкурса «Время наших инициатив» наградили в Белгородской области

Мы живём в такое время, когда ключевую роль играет гражданское общество. От того, как развито гражданское общество, какие оно на себя берёт обязанности, функции, зависит и судьба государства. По большому счёту, прогресс определяет две вещи: технологии и взаимоотношения между людьми. Технологии – это дело учёных, инноваторов, а взаимоотношения между людьми всегда определяет состояние гражданского общества, которое определяет правила поведения между людьми. От того, куда направляет гражданское общество или инициативные люди энергию людей, зависит судьба любой территории, любого государства. Уверен, что на Белгородчине наши гражданские активисты направляют энергию людей в положительное, позитивное русло. Евгений Савченкогубернатор Белгородской области
Конкурсанты соревновались в сфере соцзащиты населения, профилактики и охраны здоровья, развития культуры, искусства, науки, образования и поддержки гражданского самоуправления.
В номинации «От идеи – к действию» победил «Музей авто-мото и сельскохозяйственной техники под открытым небом» (заслуженный работник культуры РФ Анатолий Борисенко). Член Белгородского клуба любителей велоспорта «Роквелс» Андрей Юрин был отмечен в номинации «Быть здоровым – это модно!». В номинации «Траектория добра», где были представлены проекты добровольцев и волонтёров, лучшей идеей оказался проект «Память потомков» (Ольга Северина).
Сегодняшнее событие, сегодняшний форум – это яркая иллюстрация любви к Родине, это яркая иллюстрация к понятию «патриотизм», некогда поруганному понятию. Вы – настоящие патриоты. Любовь к Родине – это любовь к отцу, матери, это любовь к отеческим гробам, любовь к дому своему, улице, селу, к родному краю, к родной Белгородчине, родной России. Причём это понятие, на мой взгляд, духовное, нравственное. Вы не просто декларируете любовь к Родине, вы что-то делаете. Тогда любовь к Родине будет настоящей, когда мы что-то будем делать. Виталий Стариков,народный артист РФ, актёр БГАДТ имени Щепкина
Среди проектов, нацеленных на поддержку людей с ограниченными возможностями, в номинации «Раздвинь границы возможного» был выделен «Семейный интеграционно-коррекционный лагерь «Парус мечты» для детей с ограниченными возможностями» (Наталья Смолянина). Проект «Русская ярмарка талантов» (редактор издательства РОСА Ольга Филиппова) взял главный приз в номинации «Гармония души». Предприниматель Дмитрий Полковницкий с проектом «Внедрение гастрономического маршрута «Алексеевка вкусная» был отмечен в номинации «Наш общий край – родное Белогорье». Жюри конкурса «Время наших инициатив» наградило все четыре детских проекта, в том числе и работу Женнифер Леткеманн «Перекрёсток памяти».
Организатором форума гражданских инициатив выступила Общественная палата области.
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