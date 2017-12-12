Победителей конкурса «Время наших инициатив» наградили в Белгородской области

Мы живём в такое время, когда ключевую роль играет гражданское общество. От того, как развито гражданское общество, какие оно на себя берёт обязанности, функции, зависит и судьба государства. По большому счёту, прогресс определяет две вещи: технологии и взаимоотношения между людьми. Технологии – это дело учёных, инноваторов, а взаимоотношения между людьми всегда определяет состояние гражданского общества, которое определяет правила поведения между людьми. От того, куда направляет гражданское общество или инициативные люди энергию людей, зависит судьба любой территории, любого государства. Уверен, что на Белгородчине наши гражданские активисты направляют энергию людей в положительное, позитивное русло. Евгений Савченкогубернатор Белгородской области