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Народный фронт добился ремонта моста в Ракитном Белгородской области

12 декабря 2017, 09:30
На мосту через реку Ракиту в районе улицы Садовой восстановили перила и заменили прогнившие доски.
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ОНФ

Мост, соединяющий улицу с центром посёлка, построили несколько лет назад. За это время он пришёл в аварийное состояние: провалился деревянный настил, сломались перила, середину моста затопило водой. При этом его не закрыли, только повесили предупреждающую табличку с одной стороны. Жители 10-тысячного посёлка были вынуждены идти 4 км в обход до автобусной остановки.

Весной ракитянцы обратились в Общероссийский народный фронт, активисты которого направили несколько обращений в органы власти. В результате конструкцию привели в порядок: середину моста поставили на понтоны, чтобы её не затапливало во время подъёма воды, заменили сгнившие доски и восстановили перила, сообщили в региональном отделении ОНФ.

#Новости#Общероссийский народный фронт#Ракитное#ОНФ#Общество
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