Народный фронт добился ремонта моста в Ракитном Белгородской области

Мост, соединяющий улицу с центром посёлка, построили несколько лет назад. За это время он пришёл в аварийное состояние: провалился деревянный настил, сломались перила, середину моста затопило водой. При этом его не закрыли, только повесили предупреждающую табличку с одной стороны. Жители 10-тысячного посёлка были вынуждены идти 4 км в обход до автобусной остановки.