Квартирантка продала жильё пенсионера в Старом Осколе без его ведома

В декабре 2016 года к пенсионеру из Старого Оскола обратилась незнакомая женщина. Она предложила ему сдать комнату в аренду под швейную мастерскую. Взамен незнакомка обещала погасить коммунальный долг владельца жилья. Пенсионер согласился и отдал ей документы на квартиру. Через месяц она исчезла.