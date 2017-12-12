Квартирантка продала жильё пенсионера в Старом Осколе без его ведома

В декабре 2016 года к пенсионеру из Старого Оскола обратилась незнакомая женщина. Она предложила ему сдать комнату в аренду под швейную мастерскую. Взамен незнакомка обещала погасить коммунальный долг владельца жилья. Пенсионер согласился и отдал ей документы на квартиру. Через месяц она исчезла.
Год спустя к пенсионеру обратился незнакомый мужчина и заявил, что он является собственником квартиры. Оказалось, мошенница, незаконно получив доверенность, продала жильё пожилого мужчины за 1 млн 600 тыс. рублей жителю Белгорода.
Правоохранители установили личность женщины. Ею оказалась 46-летняя жительница Старого Оскола. Женщина уже была судима за мошенничество.
Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение». Подозреваемая арестована, сообщает УМВД России по Белгородской области.