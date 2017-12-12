41 нуждающийся в жилье получил ключи от новой квартиры в Белгороде

Квартирами обеспечили детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Торжественная церемония прошла у свежевыстроенной трёхэтажки по улице Беловской.
Этот дом построен в кратчайшие сроки и с отличным качеством. Думаю, программа продолжится, и мы будем и дальше решать проблемы социального характера, обеспечивать детей жильём. Константин Полежаев мэр Белгорода
Гендиректор компании-застройщика «Трансюжстрой-ПГС» Антон Словецкий пообещал новосёлам, что вопросы по качеству жилья, если они возникнут, будут благополучно разрешены.
Профильная программа по обеспечению детей жильём работает в Белгородской области свыше десяти лет. Свой благоустроенный «угол» от властей получили 335 юных жителей региона. В 2016 году руководство областного центра выделило сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 51 квартиру.
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