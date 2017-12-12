Bel.ru
ГлавноеВсе новости

41 нуждающийся в жилье получил ключи от новой квартиры в Белгороде

12 декабря 2017, 13:48
С новосельем их поздравил мэр областного центра Константин Полежаев.

Квартирами обеспечили детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Торжественная церемония прошла у свежевыстроенной трёхэтажки по улице Беловской.

Этот дом построен в кратчайшие сроки и с отличным качеством. Думаю, программа продолжится, и мы будем и дальше решать проблемы социального характера, обеспечивать детей жильём. Константин Полежаев мэр Белгорода

Гендиректор компании-застройщика «Трансюжстрой-ПГС» Антон Словецкий пообещал новосёлам, что вопросы по качеству жилья, если они возникнут, будут благополучно разрешены.

Профильная программа по обеспечению детей жильём работает в Белгородской области свыше десяти лет. Свой благоустроенный «угол» от властей получили 335 юных жителей региона. В 2016 году руководство областного центра выделило сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 51 квартиру.

Фото автора

#Новости#Вручение#Квартиры#Дети-сироты#Ключи#Константин Полежаев#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18