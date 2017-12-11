Суд удовлетворил 93 иска Белгородэнерго по фактам неучтённого потребления электроэнергии

Бездоговорное и безучётное потребление электроэнергии, или попросту воровство, законодательно отнесены к фактам неправомерного обогащения, ответственность за которые лежит как в административной, так и в уголовной плоскости. Если потребитель отказывается добровольно возмещать нанесённые компании убытки, энергетики обращаются в суд, после чего нарушителю приходится компенсировать судебные издержки и оплатить административный штраф в размере от 15 тысяч до 200 тысяч рублей по ст.7.19 КоАП РФ.