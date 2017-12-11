Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Суд удовлетворил 93 иска Белгородэнерго по фактам неучтённого потребления электроэнергии

11 декабря 2017, 10:19
За 10 месяцев 2017 года специалистами филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» выявлено и пресечено в регионе 694 факта неучтённого потребления электроэнергии общим объёмом 14,7 млн кВтч. Ущерб от незаконного потребления превысил 47 млн рублей.

Бездоговорное и безучётное потребление электроэнергии, или попросту воровство, законодательно отнесены к фактам неправомерного обогащения, ответственность за которые лежит как в административной, так и в уголовной плоскости. Если потребитель отказывается добровольно возмещать нанесённые компании убытки, энергетики обращаются в суд, после чего нарушителю приходится компенсировать судебные издержки и оплатить административный штраф в размере от 15 тысяч до 200 тысяч рублей по ст.7.19 КоАП РФ.

В этом году по инициативе филиала возбуждено 119 исков о взыскании стоимости бездоговорного потребления на сумму свыше 12 млн рублей. По 93 уже получены положительные решения. Стоимость неучтённого потребления измеряется в сотнях тысяч рублей, т.к. объём похищенного рассчитывается, согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 года №442, исходя из пропускной способности кабеля, которым произведено подключение, то есть из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода, и за период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление.

К примеру, ущерб от бездоговорного потребления пищевого перерабатывающего производства в селе Пушкарное Белгородского района, выявленного бригадой энергетиков в ходе планового осмотра, составил 907653,96 рублей. Неучтённый кабель был подключён до трансформаторов тока и прибора учёта прямо к шине вводного распределительного устройства предприятия. Подобное нарушение наглядно свидетельствовало о бездоговорном потреблении. Исковые требования суд удовлетворил в полном объёме.

В слу­чае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору либо организован­ной группой, если, к примеру, нарушителем яв­ляется юридическое лицо, а также, если ущерб классифицируется как «особо крупный», предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет (УК РФ ст. 165 ч. 2).

Выявить факты бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии позволяют проверки и рейды. В этом году инициировано несколько десятков рейдов, часть – в сопровождении сотрудников администрации, полицейских и представителей СМИ. Все выявленные факты были преданы огласке.

Белгородэнерго призывает граждан сообщать о фактах хищения электроэнергии. В МРСК Центра создан отдельный почтовый ящик [email protected], куда можно направить информацию о случаях воровства электричества. В кратчайшие сроки все обращения будут проверены специалистами компании на достоверность. Сообщить о хищении можно и по телефону круглосуточной прямой линии компании 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50.

#Новости#Белгородэнерго#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18