Сергей Катырин: Коррупция разъедает все сферы жизни, в том числе и предпринимательство

Если мы хотим, чтобы не брали взятки, нужно сделать людей богатыми. Бедные будут и давать, и брать. Сейчас и награды за деньги дают. Я сам знаю. Наградной отдел в Кремле. Дали взятку – получил орден. За что? Коррупция – снизу. Все награды купят, и звания купят, и место на кладбище. Все лучшие места на кладбище – воры, жульё, хапуги. Владимир Жириновскийруководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ