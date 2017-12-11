Сергей Катырин: Коррупция разъедает все сферы жизни, в том числе и предпринимательство

Под эгидой ТПП
Акция была организована Торгово-промышленной палатой РФ. На местах представители бизнеса, власти, студенчества, научного сообщества, парламентарии участвовали в антикоррупционном форуме посредством видеоконференцсвязи. Трансляция велась в 85 регионах страны. Количество точек подключения «перевалило» за 200.
Тотальный вред
Как отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин, мероприятие подобной направленности и масштаба проводится впервые. Он напомнил, что День борьбы с коррупцией был учреждён ООН недавно. Это говорит об актуальности коррупционных проблем во всём мире.
Вся система торгово-промышленных палат России последовательно занимается борьбой с коррупцией. Мы были одними из тех, кто разрабатывал антикоррупционную хартию предпринимателей. Более 80 % из предпринимателей, которые подписали эту хартию, – члены Торгово-промышленной палаты России. Сергей Катыринпрезидент Торгово-промышленной палаты РФ
Глава бизнес-объединения рассказал также, что продолжается инициированный ТПП проект «Бизнес-барометр коррупции». Его цель – мониторинг ситуации на местах и при необходимости – информирование властей о найденных проблемах.
Предполагаю, что каждый из нас понимает, что коррупция – явление, разъедающее любые сферы жизни. Это, конечно же, касается и предпринимательства. Сергей Катыринпрезидент Торгово-промышленной палаты РФ
Социальный раскол
По мнению Геннадия Зюганова, коррупция – одно из главных зол в структуре российского общества.
Коррупция по сути дела превратилась во всеобщую смазку, которая двигает наш организм. Главная опасность – это дикий социальный раскол. У нас 1 % богатых захватил более 90 % собственности. Профессионализм во всех отраслях продолжает проседать. Я считаю, инициатива, предложенная Торгово-промышленной палатой, имеет хорошие перспективы. Геннадий Зюгановруководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ
Награды за деньги
Владимир Жириновский считает, что коррупцию следует называть по-русски – хапужничеством.
Не коррупционер, а хапуга. Хорошее ёмкое русское слово. Государство, общество порождает взяточничество. Давайте запретим в родильном доме давать что-то, в детском саду, в школе, в вузе, в больнице. Официантам запретим давать. Есть зарплата, а тут чаевые. Какие чаевые? Мы сами это порождаем. Владимир Жириновскийруководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ
Политик заявил также, что одним из существенных принципов избавления от коррупции является многопартийное, конкурентное устройство режима власти. Но при этом следует помнить, что элементы коррупции существуют и в многопартийных демократиях. С ними можно встретиться везде.
Если мы хотим, чтобы не брали взятки, нужно сделать людей богатыми. Бедные будут и давать, и брать. Сейчас и награды за деньги дают. Я сам знаю. Наградной отдел в Кремле. Дали взятку – получил орден. За что? Коррупция – снизу. Все награды купят, и звания купят, и место на кладбище. Все лучшие места на кладбище – воры, жульё, хапуги. Владимир Жириновскийруководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ
Не только взятки
Сергей Неверов подчеркнул, что важнейший способ борьбы с коррупцией – исключение личного произвола чиновников из процесса принятия решений. Современные технологии позволяют избавить россиян от утомительного хождения по кабинетам. Одна из наиболее нуждающихся в снятии бюрократических барьеров категория населения – это представители бизнеса.
Предприниматель – человек, который формирует экономику, создаёт рабочие места; он часто сталкивается с коррупцией. И это не только взяточничество. Это и недобросовестная конкуренция, злоупотребление возможностями. Проект Торгово-промышленной палаты «Бизнес-барометр коррупции» позволяет определить наиболее коррумпированные направления. Сергей Неверовруководитель фракции «Единой России» в Государственной Думе РФ
Представлять интересы
По мнению Сергея Миронова, один из действенных механизмов борьбы с коррупцией – законодательно приравнять её к государственной измене. Это влечёт за собой соответствующий срок уголовного наказания – вплоть до пожизненного, с обязательной конфискацией имущества у коррупционера и членов его семьи, если они не докажут законность его приобретения.
Нужно наделить полномочиями представителей Торгово-промышленной палаты России и регионов по заявлению предпринимателя, который является подозреваемым или обвиняемым в уголовном деле, защищать его в суде наряду с адвокатом. Считаю, что это будет правильно. Сергей Мироновруководитель фракции «Справедливой России» в Государственной Думе РФ
Системный подход
Гендиректор Белгородской торгово-промышленной палаты Владимир Герасименко говорит о том, что борьба с коррупцией должна иметь системный характер. Такие цели ставят перед собой представители ТПП РФ. Для их достижения инициируются специальные проекты, к оценке ситуации привлекаются независимые эксперты.
Коррупция разъедает не только экономику, но и мораль. Люди видят, что кто-то живёт неправильно, подрывается вера в само государство, общество. Это проблема не только российская. И простыми мерами, как кому-то кажется – посадить, расстрелять, наказать – её не решить. Нужна длительная, последовательная работа. Владимир Герасименкогенеральный директор Белгородской торгово-промышленной палаты