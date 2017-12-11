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РЖД: пассажир верхней полки не может пользоваться нижней без согласия попутчика

11 декабря 2017, 10:10
Взаимоуважение и понимание должны помочь в решении споров между пассажирами верхних и нижних полок, пояснили в РЖД.

Пассажиры, купившие билеты на нижние полки в поездах, могут не пускать к себе попутчиков с верхней полки. Кроме этого они имеют приоритетное право пользоваться столиком. Такую информацию приводит РБК со ссылкой на РЖД.

При покупке определённого места в вагоне пассажир соглашается следовать до пункта назначения именно на этом месте. Это предписывают правила перевозки пассажиров и багажа, утверждённые Минтрансом.

В случае «объективных причин», то есть когда пассажиру верхней полки необходимо покормить ребёнка, поесть самому или разместить багаж, он может обратиться к проводнику с просьбой разместить его на свободной нижней полке в вагоне. При этом ему придётся освободить место, когда зайдёт другой человек с билетом на это место.

#Новости#Ржд#Общество
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