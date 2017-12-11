РЖД: пассажир верхней полки не может пользоваться нижней без согласия попутчика

Пассажиры, купившие билеты на нижние полки в поездах, могут не пускать к себе попутчиков с верхней полки. Кроме этого они имеют приоритетное право пользоваться столиком. Такую информацию приводит РБК со ссылкой на РЖД.
При покупке определённого места в вагоне пассажир соглашается следовать до пункта назначения именно на этом месте. Это предписывают правила перевозки пассажиров и багажа, утверждённые Минтрансом.
В случае «объективных причин», то есть когда пассажиру верхней полки необходимо покормить ребёнка, поесть самому или разместить багаж, он может обратиться к проводнику с просьбой разместить его на свободной нижней полке в вагоне. При этом ему придётся освободить место, когда зайдёт другой человек с билетом на это место.