РЖД: пассажир верхней полки не может пользоваться нижней без согласия попутчика

В случае «объективных причин», то есть когда пассажиру верхней полки необходимо покормить ребёнка, поесть самому или разместить багаж, он может обратиться к проводнику с просьбой разместить его на свободной нижней полке в вагоне. При этом ему придётся освободить место, когда зайдёт другой человек с билетом на это место.